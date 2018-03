Pau, France

Chaque lycée est évalué selon le taux de réussite au bac, le nombre de mentions, mais aussi la capacité de l'établissement à accompagner ses élèves de la seconde à la terminale, et à améliorer leur niveau selon leur milieu social ou leur note au brevet par exemple.

Le classement en Béarn

Qu'ils soient bien ou mal notés, tous les proviseurs critiquent ce classement. "Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut", c'est ce que répondent la majorité des chefs d'établissement. Mieux vaut prendre ce classement comme un indicateur, une tendance en quelque sorte. D'autant plus qu'il varie beaucoup d'une année sur l'autre : cette année, le premier lycée public du classement en Béarn c'est Supervielle, à Oloron, qui est passé de 95 à 99% de réussite au bac. En revanche, Paul Rey, à Nay, est descendu. Pourtant, les équipes n'ont pas changé, la pédagogie non plus. "Moi, je ne choisis pas mes élèves" explique le proviseur, Franck Cutillas. Son établissement récupère aussi ceux dont le privé ne veut plus, environ une classe par an, dit-il. Forcément, ça fait baisser les statistiques, mais "peu importe si un élève a besoin de deux ans pour passer son bac, dans une vie, un an de plus, ce n'est pas grand chose", dit-il avec philosophie. Le proviseur du lycée privé Le Beau Rameau à Lestelle-Betharram, bon dernier du classement, est lui plus qu'agacé. "Forcément, quand on présente 24 élèves au bac, dès qu'il y a un échec, ça plombe les statistiques" dit-il. Des arguments compréhensibles, mais qui ne vont pas aider les parents à y voir plus clair.

Toutes nos équipes font le maximum pour nos élèves, et nous ne sommes pas ici meilleurs que d'autres - C. Espeso, proviseur de l'Immaculée Conception

Premier du classement, le proviseur du lycée privé l'Immaculée Conception à Pau, Christian Espeso, ne "se gargarise pas" de ses résultats. "J'ai toujours été très critique envers ces classements, explique-t-il. Nous ne sommes pas là pour être classés comme des entreprises. Nous avons une mission de service public, on n'est pas là pour répondre à de tels classements, d'autant que les critères peuvent être discutables. Et ce n'est pas parce que nous sommes premiers que je vais changer d'avis. Plus que des classements, il faut que les parents aillent dans les établissements dans les journées portes ouvertes, qu'ils rencontrent les chefs d'établissements. Cette première place, je la partage avec mes collègues de Barthou, Saint John-Perse, Saint-Cricq et Saint-Dominique. Parce que toutes nos équipes font le maximum pour nos élèves, et nous ne sommes pas ici meilleurs que d'autres".