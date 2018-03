Quels sont les meilleurs lycées en Côte-d'Or et Saône-et-Loire ?

Par Anne Pinczon du Sel, Denis Souilla et Xavier Demagny, France Bleu Bourgogne

Le Ministère de l'Éducation nationale a publié ce mercredi les résultats des lycées de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. Ce sont des lycées privés qui arrivent en tête à la fois dans le classement des lycées généraux et technologiques et des lycées professionnels. Mais il faut nuancer le palmarès.