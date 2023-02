Querqueville : Les parents d'élèves disent non à la fermeture de 4 classes au collège

C'était déjà connu : une nouvelle fois cette année, le collège Jules-Ferry de Querqueville sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin allait être le collège le plus touché par les ajustements de postes dans le cadre de la carte scolaire préparée par l'inspection d'académie. Mais ce que les responsables de parents d'élèves ont découvert lors du récent conseil d'administration de l'établissement dépasse leurs craintes : à la rentrée de septembre prochain, ce sont pas moins de 4 classes qui devraient fermer sur les 19 actuelles au sein du collège.

Ces fermetures sont liées à une baisse estimée de l'effectif l'année prochaine, mais les parents soulignent que cette baisse attendue reste limitée (384 élèves au lieu de 408 cette année) et qu'en cas de fermetures, les classes restantes se retrouveraient proches des 30 élèves, sans capacité d'accueil supplémentaire.

Des options qui pourraient disparaître

Ce jeudi 9 février, une 15e de professeurs et de parents se sont donc rassemblés en fin de journée devant les grilles de l'établissement pour dire leur refus du traitement qui est réservé à l'établissement et aux fonctionnaires et élèves qui y travaillent. D'autant que l'autre conséquence de ces pertes de postes, c'est la nécessité de réduire l'offre d'options possibles. Professeurs et parents ont pour l'instant refuser de voter pour choisir les options à supprimer, décidant de toutes les conserver pour l'heure.

La pilule est d'autant plus difficile à avaler pour les parents et les enseignants, que le collège Jules-Ferry a déjà fait face dans un passé récent à une réduction importante de ses moyens (rentrée 2021).