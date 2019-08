Quetigny: c'est déjà la rentrée pour quelques élèves de 6e au collège Jean Rostand !

Quetigny, France

«J'ai tellement hâte d'y hâte d'y être même si je suis un peu stressé mais je pense que je vais me faire beaucoup d'amis», raconte, tout excité par cette semaine de pré rentrée, le petit Thomas, 10 ans. Les vacances ne lui manquent pas. «Les vacances, c'était bien, je suis parti aux îles Canaries et ensuite à Center Park mais maintenant j'ai vraiment envie de reprendre l'école», s'enthousiasme le jeune adolescent. Il participe avec plusieurs dizaines d'ex CM2 à cette semaine de pré rentrée dans le but de ne pas tout découvrir le jour J.

Des remises à niveau

Officiellement, la rentrée scolaire est programmée le lundi 2 septembre prochain. Mais ce dispositif «qui existe depuis une vingtaine d'années», comme l'explique Emmanuel Masson, proviseur du collège. «On l'ouvre pour 83 élèves qui sont chez eux pendant cette semaine, certains découvrent complètement un environnement, des locaux plus grand et beaucoup plus d'adultes pour les encadrer», détaille le proviseur.

Les enfants sont beaucoup plus à l'aise, vraiment sécurisés - Emmanuel Masson, proviseur du collège Jean Rostand à Quetigny

La méthode suit son chemin. Pendant une semaine, les enfants pourront bénéficier de cours de remises à niveau avec des professeurs du collège. En Français, en anglais et aussi en sciences. «Le but de cette opération est surtout de sécuriser les enfants en terme d'espace, de comportement et on est déjà sur des débuts d'enseignement en cours», poursuit le proviseur.

«Première grosse journée compliquée»

Reprendre les bonnes habitudes après les deux mois de vacances pour les enfants. C'est le casse-tête de bon nombre de parents. D'autant plus que pour la plupart des enfants de CM2 qui font leur rentrée en 6e changent complètement d'environnement. «La clé d'une bonne rentrée scolaire c'est avant tout que les parents ne communiquent pas leur stress à leurs enfants. On sait que la première journée est une grosse journée compliquée, les enfants ont beaucoup de choses à assimiler», résume Emmanuel Masson.

Emmanuel Masson, proviseur du collège Jean Rostand à Quetigny explique comment un parent peut aider son enfant à bien réussir sa rentrée. Copier

La confiance est-elle un facteur clé pour réussir au collège? « Complètement», répond le proviseur du collège Emmanuel Masson. «Il faut que les parents aient confiance et rassurent leur enfant : Tout va se bien se passer !», conclut en souriant Emmanuel Masson.