Qui fera le meilleur dessert ? Verdict ce mardi à Dinard pour la finale régionale

C'est une compétition très attendue ! La finale régionale Grand Ouest de la 48è édition du championnat de France du dessert se déroule ce mardi 11 janvier au lycée hôtelier Yvon-Bourges de Dinard. Objectif, la participation à la finale nationale qui aura lieu à Marseille les 5 et 6 avril 2022 à Marseille. 5 candidats juniors vont s'affronter en matinée : il s'agit d'élèves et apprentis de lycées hôteliers et de CFA préparant la mention complémentaire « Cuisinier en desserts de restaurant » ou en BTS Management en Hôtellerie-Restauration. La finale pour les 4 professionnels aura lieu dans l'après-midi. Ils ont été présélectionnés sur dossier parmi 80 candidats.

Dix desserts à l'assiette

Les candidats auront trois heures pour réaliser dix desserts à l'assiette sur une thématique "l'expression de soi" c'est-à-dire réfléchir à un épisode de sa vie personnelle ou professionnelle. Trois critères sont retenus, le beau, le gourmand et le bon . Trois jurys Travail et six jurys Dégustation évalueront les candidats. La note Travail portera sur l'organisation, l’hygiène, la gestion des matières premières et la maîtrise des techniques. Le jury Dégustation évaluera à la fois l'esthétique, la présentation et la gourmandise du dessert, en tenant compte de l’équilibre des goûts et l’accord de ses textures.

Tremplin

Cette compétition constitue un véritable tremplin pour ces jeunes. Malgré la crise sanitaire, le championnat de France du dessert a pu se dérouler ces deux dernières années. Les inscriptions pour le championnat 2023 s'ouvre dans quelques semaines. Le jury régional est présidé cette année par Julien Hennotte chef étoilé du "pourquoi pas" à Dinard.

Pour info : le site du championnat de France du dessert