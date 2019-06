Qui passe le bac en Bretagne ?

Plus de 30.000 personnes vont passer le bac cette année en Bretagne. Si la plupart sont des lycéens, le plus âgé dépasse les 60 ans.

Région Bretagne, France

C'est à 8 heures ce lundi que débutent les épreuves écrites du bac ! La philosophie pour ouvrir le bal, pour les terminales, dès 8 heures pour les séries générales et technologiques. Ils sont 35.860 à passer le bac en Bretagne cette année, la plupart en filière générale, avec une écrasante majorité d'élèves de terminale scientifique. Pour la filière technologique, on retrouve les candidats les plus nombreux en STMG (management et gestion).

Le plus jeune candidat breton a 13 ans, le plus âgé a l'âge d'être à la retraite, 67 ans. C'est en Ille-et-Vilaine qu'il y a le plus de candidats en Bretagne, et c'est dans les Côtes-d'Armor qu'ils sont le moins nombreux. Plus de 9.900 profs seront mobilisés dans notre région pour corriger les copies.

Les épreuves vont débuter dans un contexte particulier, car plusieurs syndicats enseignants dont le SNES, appellent à la grève de la surveillance. "Nous avons prévu plus de surveillants pour compenser d'éventuels grévistes", annonce le ministre de l'Education nationale qui veut envoyer "un message de sérénité".

Et pas question de stresser : "_C'est cool, maintenant_, tous, ils vont l'avoir !", rigole ce vétéran du bac. "Il y a toujours une part de chance. Il faut réviser, mais pas trop, faut pas s'abrutir", conseillent ces ancienne candidates, "mais il faut se décontracter, faut pas se prendre la tête !" Diplômée depuis moins longtemps, cette jeune fille ajoute : "Faut pas écouter tous les profs qui disent que parce qu'on a eu 10 de moyenne toute l'année, on n'aura pas son bac. J'en suis la preuve, j'ai eu le bac avec mention !"