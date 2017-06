Qui sont les bacheliers bretons?

Le baccalauréat commence aujourd'hui, par la traditionnelle épreuve de philosophie. En Bretagne, le plus jeune à passer le concours à 15 ans, le plus âgé 65 ans. C'est en Ille-et-Vilaine qu'il y a le plus d'inscrits dans la région et la filière scientifique a toujours le vent en poupe.

L'Académie de Rennes a enregistré 34 950 candidats, tous bacs confondus (général, technologique et professionnel). C'est dans la filière scientifique que les bacheliers sont les plus nombreux, 9437 bretons inscrits précisément.

Le plus jeune a 15 ans, le plus âgé 65 ans

Né en 1952, le candidat le plus âgé de l'académie a donc 65 ans et ne souhaite pas être identifié. Quant au plus jeune, il s'agit d'un jeune de 15 ans, élève au lycée Amiral Ronarc'h à Brest.

Ils sont également 504 inscrits en candidats libres. Une fois les épreuves passées, les résultats seront connus mercredi 5 juillet 2017 à 10h (9h pour le bac pro) sur le site internet de l’académie.