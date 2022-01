Quimper : comment s'organisent les lycéens pour rattraper les cours manqués à cause du Covid-19 ?

"J'ai dû envoyer des messages à chaque professeur pour leur demander les cours, la vie scolaire n'avait rien organisé." Clara est de retour au lycée à Quimper (Finistère) après une période d'isolement liée au Covid-19. Pour cette étudiante en terminale, il est très difficile de rattraper les cours qu'elle a manqués. "Les professeurs comptent sur le fait que les étudiants se débrouillent seuls", ajoute Alexandre, qui se prépare lui-aussi à passer les épreuves du baccalauréat en fin d'année.

Un enseignant s'adapte "pour ne pas mettre de mauvaises notes"

"On est plus en retard que les élèves d'autres classes", reconnaît Emmanuel, dont le contrôle d'histoire-géographie vient d'être décalé. L'annonce du report des épreuves de spécialité du baccalauréat n'a pas été bien reçue par ces lycéens. "J'étais énervé, ça aurait été plus simple en mars, puisqu'on vient de passer le bac blanc. En mai, il va falloir tout réapprendre, explique Salomé. En plus, je vais passer un concours en mai pour entrer dans une école. On va tout accumuler."

Erwan Toutous a vu la demande de cours particuliers augmenter de 30 % depuis le début du mois de janvier. © Radio France - Maxime Glorieux

Les élèves ne sont pas stressés pour autant, mais ce n'est pas le cas de leurs professeurs. "Ils sont énervés contre le rectorat à chaque fois", lance Estelle. "Surtout la prof d'anglais, elle nous met la pression", ajoute Mathilde. Christian, un enseignant en mathématiques, constate un manque de concentration des élèves, qui ont pris "de mauvaises habitudes" lors des confinements et des périodes d'isolement. "Est-ce qu'on s'adapte pour ne pas mettre de mauvaises notes ? Oui, certainement. Ils ont du mal à tenir une journée entière en classe en étant au boulot en permanence."

Rien que ce matin, par exemple, j'ai eu trois demandes de cours particuliers !

Alors certains parents se tournent vers le soutien scolaire à domicile. "Rien que ce matin, par exemple, j'ai eu trois demandes", indique Erwan Toutous, de l'entreprise Apimaths, qui refuse toute nouvelle demande de cours particuliers. "Pendant les vacances de février, je suis complet." La demande a augmenté de 30 % depuis le début du mois de janvier, avec de grosses lacunes constatées et beaucoup de pression. "Les parents sont inquiets, les élèves aussi. Certains se rendent compte que leur dossier scolaire n'est pas terrible et qu'il faudrait l'améliorer pour aller en études supérieures." Cet enseignant en mathématiques a donc reçu de nombreuses demandes lors de la semaine d'ouverture de la plateforme Parcours Sup.