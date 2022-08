Quimper : à quoi s'attendre pour cette rentrée scolaire ?

Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, qui se déroule ce jeudi 1er septembre. 5.325 enfants feront leur rentrée dans les écoles maternelles et primaires de Quimper.

Jeudi 1er septembre, 6.462.000 élèves de maternelle et de primaire retrouveront les bancs de l'école. C'est 76.600 élèves de moins par rapport à 2021. Une baisse qui se poursuit cette année : on observait déjà 78.300 élèves en moins entre 2020 et 2021. Et la tendance devrait se maintenir dans les années à venir. Le ministère de l'Education nationale parle de 6.166.200 élèves à la rentrée 2026. La baisse des effectifs se poursuivrait dans les années à venir à la fois dans le niveau préélémentaire et dans le niveau élémentaire. En cause : l'évolution démographique, avec des générations d’élèves de moins en moins nombreuses.

Baisse d'effectifs

Et les écoles quimpéroises n'échappent pas à la règle, elles accueilleront 5.245 élèves, public et privé confondus. Ils étaient 5.325 en 2021. Une situation que regrette Laurence Vignon, adjointe en charge de l'éducation à la Ville de Quimper. "Il faut une politique nataliste, et surtout _une politique de la Ville qui incite les familles à s'installer en ville_." La mairie précise que ces chiffres ne sont pas encore totalement définitif, il est encore possible d'inscrire son enfant à l'école.

Des travaux pour les écoles quimpéroises

Après l’école de Kerjestin, qui a connu une végétalisation, c’est au tour de l’école Frédéric Le Guyader d’entrer dans cette démarche. Pendant l’été se sont déroulés les gros travaux (terrassement, apport de terre végétale, débitumisation). Les plantations se feront en automne, en impliquant les élèves tant dans le choix des arbres fruitiers que dans les plantations elles-mêmes. Une végétalisation d'autant plus importante pour Laurence Vignon, qu'elle permet de lutter contre les ilots de chaleur dans les cours d'école, alors que le Finistère a connu des records de chaleur cette année. "On travaille aussi à la fabrication des petits citoyens de demain", explique l'adjointe à l'éducation, "avec une sensibilisation au tri, à la diversité et la mise en place de potager par exemple".

Comme chaque année, de nombreux travaux d’entretien ont été réalisés dans les écoles cet été. Parmi ces travaux on peut citer l'ajouts de ventilation à Jean Monnet, Jacques Prévert et Frédéric Le Guyader, mais aussi les travaux d’étanchéité des toitures des écoles Léon Goraguer et Kerjestin. L'école Jacques Prévert a désormais un abri à vélo.

Ecole cible

Plus largement, la municipalité souhaite rénover en profondeur les 20 écoles publiques de la ville. D’ici à la fin de l'année, la Ville veut proposer un plan de réhabilitation et rénovation. "On est en phase de diagnostic mais on a déjà Penanguer, Bloom et Michelet qui sont concernées." Chaque année une école cible fera donc l’objet de travaux importants afin d’optimiser les conditions d’accueil des enfants et des conditions de travail des personnels.

Le coût d’un programme de rénovation d’un groupe scolaire est évalué entre 5 et 7 millions. "Il faudrait 20 ans si on voulait réhabiliter l'ensemble des écoles quimpéroises." Des travaux qui demandent de la logistique, "on réfléchit pour que l'école soit le moins impacté possible."

Une rentrée comme avant ou presque

"Un protocole sanitaire de niveau socle". C'est ce qu'a annoncé mardi l'Education nationale. Alors concrètement, qu'est ce que ça veut dire ? D'abord, tous les cours se tiendront présentiels. Les activités sportives pourront se tenir normalement, sans restrictions. Fin aussi du contact "tracing" en cas de découverte d'un cas de Covid-19 dans une classe. On est donc loin des scènes de dépistages massifs et des 19.000 classes fermées de janvier dernier. A l'heure actuelle, le taux d'incidence chez les enfants de maternelles et de primaires est d'ailleurs assez bas. Respectivement 64 et 79 cas pour 100.000 enfants.

Mais la prudence reste de mise. Des masques seront encore distribués à la rentrée. Pour les personnels des écoles, des autotests restent disponibles en pharmacie jusqu'à la Toussaint. A Quimper, des capteurs CO2 sont en cours de tests dans trois écoles : Pauline Kergomard, Victor Hugo et Jean Monnet.

Deux heures de pause à midi

Les petits quimpérois des écoles publiques auront désormais 2 heures de pause le midi, contre 1h45 précédemment. "C'est le fruit d'un important travail de concertation", explique Laurence Vignon. Après sondage, le quart de pause supplémentaire est reporté en fin de journée. Les enfants de primaire et maternelle finiront donc à 16h45.

Un allongement de la pause méridienne qui répond à différents enjeux pour la mairie. "On les pressait constamment, entre le premier et le second service, les protocoles Covid, etc. Ca peut paraitre rien 15 minutes, mais pour les enfants et les personnels qui les encadrent c'est important." L'élue donne l'exemple des clémentines données en dessert aux enfants. "Ce n'était plus eux qui les épluchaient. Ce sont les surveillants de cantine qui s'en chargeait pour aller plus vite. Parfois les enfants partaient la manger dans la cour pour laisser la place aux suivants."

A la recherche d'animateurs et de personnels dans les cantines

La mairie est encore à la recherche d'une trentaine de personnes pour remplir les missions d'agents de service et d'entretien, de surveillant de cantine et d'animateurs périscolaire. Si la mairie explique faire des recrutements réguliers sur ces postes-là, où il y a souvent du turn-over, elle reconnait que la crise Covid a changé la donne. Des métiers également précaires qui n'attirent pas. "On a entrepris de déprécariser ces personnels", c'est-à-dire que la mairie a procédé à la titularisation de 18 personnels qui travaillaient depuis longtemps. Dix autres devraient être également titularisés prochainement. Ces mesures représentent un coût de 230.000 euros. La Ville veut attirer et fidéliser les personnels, avec des "CDD, évolutif en CDI". Il y aura aussi des contrats à l'heure, si "c'est choisi et pas subi" par les personnels.