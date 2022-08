Quimper. Les collégiens se remettent au travail avant la rentrée

La ville de Quimper (Finistère), en partenariat avec l'association T'es Cap, propose aux collégiens et lycéens une remise à niveau avant la rentrée scolaire à la mairie de Gourvily. Jusqu'à vendredi, les élèves revoient les bases des mathématiques et du français.

" Calculer la date de naissance du père de Tom sachant qu'il avait 22 ans quand Tom est né : 1966". Les mains se lèvent, d'autres restent sur la tête. A la mairie de Gourvily, à Quimper (Finistère) la réflexion est intense ce matin. C'est Henri le professeur de mathématiques pour cette session. Ancien employé de banque, il est bénévole à T'es Cap depuis huit ans. Le reste de l'année, l'association accompagne les enfants avec du retard dans certaines matières mais aujourd'hui, "personne n'est en difficulté. Ce sont des élèves de 6ème et 5ème issus de collèges privés et publics _très motivés et avec de bonnes connaissance_".

Au programme : "comment écrire en lettres certains nombres, les additions et soustractions de nombre entiers et décimaux, comment bien placer l'opération et quelques petits problèmes". Ce passionné de mathématiques a confectionné des exercices en fonction du programme scolaire. Au fil de la semaine, "la difficulté ira crescendo".

Donner confiance aux élèves

Des maths mais aussi du français. Ca passe d'abord par une dictée, pour évaluer le niveau de français des collégiens. "C'était plus facile que les maths", s'exclame Lisandre. Mohammed et Noa hochent la tête. Eux aussi ont préféré le français même s'ils sont d'accord, "ça fait du bien de revoir certains exercices avant la rentrée."

Les jeunes participants arriveront confiants en classe le 1er septembre. C'est le but de ce stage selon Claire Mallet, présidente de l'association T'es Cap. " Pour ceux qui se sentent perdus, on leur redonne confiance pour éviter que les retards ne s'accumulent pendant l'année." La présidente est rassurée, le niveau des élèves est bon ce matin "même s'ils écrivent en abréviation SMS dans la dictée" souffle t-elle en rigolant. " Après deux ans de confinement, madame la Maire s'est dit que les collégiens avaient été beaucoup déscolarisés, ils ont besoin de _retrouver un rythme scolaire._" Le pari semble être déjà gagné : Lisandre, Mohammed et Nicolas se sentent plus prêts que jamais.