Rien de tel que les semaines de rentrée scolaire pour relancer un vieux débat sur la grammaire française. Cette fois, ce sont deux anciens professeurs belges qui défendent une simplification des règles d'accord du participe passé. Jérôme Piron et Arnaud Hoedt ont adapté en spectacle le sujet d'un livre pour dénoncer les difficultés de l'orthographe française, "vrai casse-tête". Leur souhait serait de rendre le participe passé invariable en cas d'emploi avec l'auxiliaire avoir, dans tous les cas de figure. Actuellement, le participé passé s'accorde avec le complément d'objet direct (COD) lorsque celui-ci est placé avant l'auxiliaire. Ce qui donne : "Les crêpes que j'ai mangées".

Samedi 8 septembre, les autorités belges francophones ont fait savoir qu'elles n'envisageaient pas une telle réforme dans l'immédiat et sans passer par "un cadre international". En attendant le retour de ce serpent de mer, testez vos connaissances. Voici dix cas, extraits du site parler-français sur les richesses et difficultés de la langue française. Un site qui vous sera très utile pour vérifier vos réponses, approfondir vos connaissances et y voir plus clair -ou pas.

Pour en savoir plus sur l'accord du participe passé en général, c'est ici, et pour le participe passé des verbes pronominaux, c'est là.