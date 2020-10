Rassemblement à Montpellier pour dénoncer les conditions de travail dans les écoles

Les enseignants, les agents qui travaillent dans les écoles de la ville et les parents d'élèves sont invités à se rassembler ce mercredi après midi à 15h sur le parvis de la mairie à l'appel des syndicats FO et CGT. Ils veulent dénoncer l'absence de dialogue avec le nouveau maire Michael Delafosse et les conditions de travail dans les écoles qui se sont dégradées avec la crise sanitaire.

Absentéisme record

Montpellier est connu pour avoir le taux d’absentéisme le plus élevé de France mais avec le Covid-19 il a encore grimpé déplore Cécile Jourdan secrétaire générale FO à la ville de Montpellier. _"_Sur une école de huit agents, seulement quatre sont présents et ils sont usés parce qu'ils doivent effectuer les tâches et les missions de leurs collègues donc c'est multiplier par deux". Un surcroît de travail difficilement gérable dans une période ou il faut nettoyer en permanence à cause du virus.

Dans les classes ce sont les Atsem ( Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) qui font parfois défaut. Sabine Raynaud délégué du syndicat Snudi-Fo enseignante dans une classe Ulis ( enfants handicapés) à l’école Freud, ne reverra pas la sienne avant l'année prochaine et ça complique son quotidien : "par exemple un enfant qui veut aller faire pipi soit je lui demande de se retenir jusqu'à la récréation soit je demande à un autre élève de l'accompagner parce que l'Atsem n'est pas là".

Les représentants des agents aimeraient être entendus. Si des renforts sont arrivés ces dernières semaines concluent-ils c'est parce que les parents d’élèves se sont mobilisés, la ville a fait appel a une entreprise privée pour le ménage.

Les représentants des agents de la ville seront reçus le jeudi 29 octobre à 10h par la 1ère adjointe en charge de l'éducation Fanny Dombre-Coste.