La colère ne retombe pas trois ans après l'évacuation violente de la fac de Montpellier

Il y a trois ans jour pour jour, un commando armé de lattes et d'un taser a violemment délogé les occupants de la fac de droit de Montpellier. A l'approche du procès, un rassemblement s'est tenu devant l'université ce lundi 22 mars.

C'est une opération commando qui a fait grand bruit. Dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, la cinquantaine d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre de la fac de droit à Montpellier ont été violemment délogés par une dizaine d'individus cagoulés. A coups de lattes de palettes et de décharges de taser, les occupants sont chassés à l'extérieur, laissant place à la stupeur.

Trois ans jour pour jour après les faits, une centaines d'étudiants se sont réunis devant l'université de droit et de sciences politiques à Montpellier. Leur mot d'ordre : "Ni oubli, ni pardon". Signe que la plaie est restée béante, d'autant que le procès n'a pas encore eu lieu. Il doit se tenir les 20 et 21 mai prochains. En tout, sept personnes sont citées à comparaître, parmi lesquelles l'ancien doyen de la faculté et un professeur de droit.

Le doyen et un professeur envoyés en correctionnelle

Au printemps 2018, plusieurs universités sont occupées, essentiellement par des étudiants. Ces derniers s'opposent à la réforme des lycées ainsi que la loi ORE (Orientation et réussite des étudiants, ndlr) qui instaurent notamment Parcoursup, la nouvelle plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur.

A Montpellier, tout part d'une assemblée générale, dans la journée du 22 mars, durant laquelle décision est prise d'occuper la fac de droit. Le soir venu, ils sont une quarantaine à se trouver dans un amphithéâtre au moment de l'irruption du commando.

D'autres évacuations musclées similaires ont également eu lieu sur les campus de Nanterre et Lyon 2.

Dans la foulée, une enquête est ouverte par le parquet de Montpellier. Les premiers éléments mettent à jour que l'opération a été conduite par des individus appartenant à des mouvances proches de l'extrême-droite, comme la Ligue du Midi.

Le professeur agrégé de droit, Jean-Luc Coronel, sera par la suite mis en examen pour avoir pris part au commando. De même que l'ancien doyen de la fac, Philippe Pétel, suspecté d'être complice de l'assaut. Tous deux ainsi que cinq autres personnes son renvoyés devant le tribunal correctionnelle.

Du côté des étudiants, on espère que "justice sera rendue" de manière impartiale.

Dépaysement refusé

Début février, l'avocat des parties civiles, maître Demersseman, avait demandé que le procès soit dépaysé. C'est à dire délocalisé dans une autre juridiction afin d'éviter toute interférence entre les magistrats et le carnet d'adresse de l'ancien doyen mis en cause. Demande qui a finalement été rejetée.