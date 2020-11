Clermont-Ferrand : rassemblement de profs en colère devant le rectorat

A l'appel de plusieurs syndicats d'enseignants, les professeurs étaient appelés à se rassembler ce mardi, en fin de matinée, devant le rectorat pour manifester leur inquiétude face à la crise sanitaire et demander des moyens pour la gérer dans leur établissement.

Environ 150 personnes ont répondu présentes ce mardi, fin de matinée, à l'appel des syndicats, SNES-FSU, Solidaires, CGT Educ'action, FO, UNEF...

Elles se sont rassemblées devant le rectorat pour "dénoncer la gestion faite par l'Education nationale" de la crise sanitaire au sein des établissements.

Une classe de 30 élèves a été reconstituée devant le Rectorat © Radio France - Olivier Vidal

Symboliquement, les manifestants ont dressé une classe de 30 élèves devant les grilles du rectorat "pour montrer à quel point c'est compliqué en ce moment dans les établissements" explique Patrick Lebrun, secrétaire académique du SNES-FSU.

"Même situation qu'au mois de mars dernier"

Ces enseignants souhaitent obtenir des moyens pour gérer cette vague. "Rien n'a été préparé depuis la rentrée de septembre. Nous demandons les dédoublements de classe mais aussi des protocoles pour la demi-pension" détaille Sylvain prof de mathématiques au Lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand.

"On a vraiment l'impression que cette vague n'a pas été anticipée et on se retrouve quasiment dans la même situation qu'en mars dernier, c'est dur à vivre!" conclut l'enseignant, très remonté.