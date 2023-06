Rassemblés devant Les Allinges à Saint-Quentin-Fallavier, ils demandent des moyens pour un "collège sûr"

"Rentrée sans moyens", "angoisse", "mal-être". Voilà quelques uns des mots qu'on pouvait lire ce jeudi matin sur les grilles du collège Les Allinges à Saint-Quentin-Fallavier, en Nord-Isère. Les enseignants et le service de vie scolaire se sont mobilisés pour demander "un collège sûr" après plusieurs épisodes de violence. Ils appelaient les parents à les rejoindre.

Manque de moyens humains

"Il y a quelques mois, il y a un élève qui est venu avec un couteau à 8H du matin et qui a essayé de s'en prendre à un autre élève" raconte l'un des enseignements mobilisés. Plus récemment, début juin, "un parent a essayé de récupérer un élève par la main et l'a agressé" dans la cour. "On est face à des actes qui se multiplient et on a des besoins humains et matériels criants."

Les participants au rassemblement ont accroché des pancartes sur les grilles du collège pour alerter sur la situation. - DR

Une bonne partie de l'équipe du collège était mobilisée pour avertir et mettre en garde. Fin mars, après l'entrée de l'élève avec un couteau dans l'établissement, le rectorat a été alerté. "On avait fait savoir nos besoins, surtout humains, puisqu'on est à la corde au niveau des personnels" continue cet enseignant, besoin qui selon lui n'ont pas été pris en compte.

L'équipe demande trois postes de surveillants supplémentaires "et surtout un poste de loge à l'entrée" pour filtrer. "On met non seulement le département devant ses responsabilités, mais également le rectorat, et on leur demande de nous allouer les moyens nécessaires pour assurer la protection des enfants de ses administrés."