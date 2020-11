Reconfinement : l’Université Clermont Auvergne prend de nouvelles mesures pour ses étudiants

La crise sanitaire et la reconfinement contraignent l'Université Clermont Auvergne à s'adapter. Le président de l'UCA, Mathias Bernard, a communiqué ce soir lundi soir dans une vidéo les nouveaux dispositifs mis en place pour assurer une continuité des cours et des formations.

Les enseignements dispensés au sein de l’UCA ne se feront plus en présentiel, qu’il s’agisse de cours magistraux ou des travaux dirigés. Ils se feront à distance, via les plateformes pédagogiques ou par d’autres dispositifs numériques. L’UCA reste toutefois accessible aux étudiants dans un certain nombre de cas :

Pour certains enseignements de travaux pratiques, lorsqu’ils sont au cœur de la formation, lorsqu’ils visent à acquérir des gestes professionnels spécifiques ou lorsqu’il y a des manipulations techniques complexes. La liste de ces travaux pratiques qui seront dispensés en présentiel est en cours de préparation, elle sera soumise au recteur académique de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour validation. Cette liste devrait être diffusée à partir du lundi 9 novembre.

Pour les examens et les concours, y compris pour le contrôle continu, la plupart d’entre eux pourra être maintenu en présentiel et ce dès le mercredi 4 novembre. Certains pourront cependant avoir lieu à distance selon des modalités qui seront communiquées par la formation.

Pour des services proposés aux étudiants telles que les bibliothèques. Les salles de lecture et les systèmes de prêts d’ouvrages des bibliothèques restent ouverts aux publics moyennant une limitation de capacité d’accueil. Dès le milieu de la semaine, les étudiants qui souhaitent venir seront obligés de s’inscrire au préalable. Des salles de travail informatique équipées d’ordinateurs connectés seront également ouvertes, notamment pour les étudiants qui sont en situation de fragilité numérique, sous condition de réservation préalable.

Enfin, un certain nombre de services administratifs reste accessible sur rendez-vous uniquement.

Les étudiants, qui seront amenés à se rendre à l’université, devront impérativement être munis de leur autorisation de déplacement en cochant la case "Déplacements entre le domicile et un établissement d’enseignement", de leur pièce d’identité et du justificatif de rendez-vous, de réservation ou de la convocation à un examen ou à un cours de travaux pratiques.

Des services en accompagnement à la vie étudiante seront également très actifs. Le Service Université Culture (SUC) et le Service Universitaire des Activité Physiques et Sportives (SUAPS) travaillent actuellement à la mise en place d’une offre à distance ou en présentiel, si le recteur l’autorise dans les locaux de l’université.

Le système de prêt d’ordinateurs via la bibliothèque reste disponible, soit pour un prêt sur l’année universitaire, soit pour un prêt sur un temps court.

Les équipes du Service Santé Universitaire(SSU) restent à l’écoute des étudiants et à disposition pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19 ou non, ou pour des problèmes d’ordre psychosocial.

Les étudiants sont invités à prendre contact avec leur responsable de formation ou leur composante pour plus de précisions.

Tous les personnels de l’université sont mobilisés et engagés aux côtés des étudiants pour leur fournir tous les outils dont ils ont besoin et les aider à poursuivre leurs formations de manière la plus satisfaisante possible durant ce semestre universitaire.