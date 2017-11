Belfort-Montbéliard : record du nombre de diplômés à l'UTBM

Les étudiants de l'université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) ont fêté la remise de leur diplôme ce samedi 18 novembre 2017 à l'Axone de Montbéliard. Ils sont 704 à avoir obtenu le précieux sésame. Un record pour l'UTBM.

Pour fêter la remise des diplômes de ses étudiants, l'UTBM a vu les choses en grand : une cérémonie s'est déroulée durant toute l'après-midi ce samedi 18 novembre dans la salle de l'Axone, à Montbéliard. Plus de 2000 personnes, parents, élèves et enseignants, ont fait le déplacement. En tout, 704 étudiants ont reçu leur diplôme cette année. Un record qui s'explique en partie par la bonne cotation de l'université, qui attire de plus en plus de monde.

Plus de 2000 personnes se sont réunies à l'Axone de Montbéliard pour la cérémonie. © Radio France - Manon Klein

Une université reconnue

Cette attractivité s'explique par plusieurs facteurs. L'UTBM est de mieux en mieux classée parmi les universités de technologie. En 2017, selon le tableau établi par les magazines de l'Etudiant et de l'Express, elle arrive 16e ex quo au palmarès des écoles d'ingénieurs en France (sur un total de 168 établissement).

Les étudiants fraîchement diplômés en 2017 soulignent en majorité l'aspect professionnalisant des formations proposées par l'UTBM. "Il y a des grandes périodes de stages de 6 mois (...) un lien avec le monde du travail. C'est ce qui m'a motivé à aller vers l'UTBM" explique Julien, qui fait partie de la promotion de cette année.

Près de 3000 élèves étudient à l'UTBM © Radio France - Manon Klein

Un bon taux d'employabilité

Les ingénieurs formés à l'UTBM ont peu de difficultés à trouver du travail à l'issue de leur formation. Selon un rapport du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le délai moyen de recherche d'emploi pour ces étudiants est d'un peu plus d'un mois seulement. "Près de la moitié des élèves trouvent un emploi avant même d'avoir fini le cursus" affirme Ghislain Montavon, directeur de l'UTBM.

Plus de 20% d'entre eux trouvent un emploi à l'étranger, et environ 18% dans la région Bourgogne-Franche-Comté; "une région fortement industrialisée" précise Ghislain Montavon.

Ce samedi 18 novembre, l'université a organisé une cérémonie ''XXL'' pour ses nouveaux diplômés. Au programme : remise des certificats filière par filière, discours du directeur de l'université, écran géant, intermèdes musicaux et cocktail. Une cérémonie qui a mobilisé 200 bénévoles, et qui a coûté 70 000 euros.