Recrutement des enseignants : "L'académie de Normandie pas en difficulté", selon la directrice académique

Plus de 109 000 écoliers, collégiens, lycéens dans l'Eure et plus de 225 000 en Seine-Maritime ont repris le chemin des cours ce lundi. France Bleu Normandie a fait sa rentrée de son côté au collège Claude Bernard de Grand-Quevilly. Comment se présente-t-elle ? On fait le point avec la directrice académique des services de l'Éducation nationale dans la Seine-Maritime.

Gabriel Attal, le ministre de l'Education nationale a promis d'avoir un enseignant devant chaque classe. Selon Dominique Fils, "on essaie de s'organiser de façon à ce que chaque classe ait un enseignant devant lui. Dans la Seine-Maritime, et en particulier dans les écoles, nous avons une situation qui est favorable puisque nous avons pu recruter au concours. L'Académie de Normandie n'est pas une académie très en difficulté. Alors il y a toujours des surprises de dernière minute avec des enseignants qui devaient être là et qui ne seront pas."

Concernant le pacte enseignant, une des grandes nouveautés de la rentrée, "on a lancé tout cela à la fin de l'année et on a déjà des écoles, des collèges, des lycées pour lequel nous avons des enseignants qui souhaitent s'engager. Le travail n'est pas terminé. On le relance au moment de la pré-rentrée et on a tout le mois de septembre pour essayer de finaliser les lettres de mission pour ces enseignants", répond-t-elle. Alors que l'ancien ministre de l'Education nationale évoquait un objectif de 30% d'effectifs, les retours sont pour le moment en train d'arriver. "L'adhésion est inégale. Le travail se poursuit et je crois que c'est ce qui est important et c'est ce qui va se jouer aussi dans les quelques jours à venir."

L'un des grands débats qui a agité la rentrée, c'est l'interdiction de l'abaya, annoncé par Gabriel Attal. "On a eu quelques signalements dans un certain nombre d'établissements. Les problèmes de laïcité ressortent de façon épisodique. La première étape pour les chefs d'établissement, ça va être le dialogue. Le ministre a préparé même un courrier pour les familles concernées. C'est un peu le principe de laïcité dans l'école", répond Dominique Fils.

