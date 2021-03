"L'académie d'Amiens essaye de répondre au mieux à la crise sanitaire" selon le recteur Raphaël Muller

Plus de 650 élèves et près de 90 personnels ont été testé positifs au coronavirus. 85 classes sont fermées. "L'académie d'Amiens s'adapte au quotidien" affirme le recteur Raphaël Muller.

De plus en plus de cas de coronavirus dans les écoles picardes. Plus de 650 élèves et près de 90 personnels ont été testé positifs. "Quand un enseignant est absent à cause du coronavirus, nous mettons tout en oeuvre pour le remplacer" nous disait le recteur de l'académie d'Amiens, Raphaël Muller. "Nous avons mobilisé tous les moyens de remplacement, on annule les formations qui étaient prévues, et le ministère nous a permis de recruter des enseignants supplémentaires pour faire face au besoin."

Raphaël Muller, le recteur de l'académie d'Amiens

"La vaccination des enseignants était une attente de la communauté éducative. C'est une très bonne chose, mais pour le moment nous ne savons pas comment ça va se passer." assure le recteur.

Les tests salivaires dans les écoles élémentaires avancent bien: 3.800 tests réalisés la première semaine après les vacances de févier, 6.500 la semaine dernière, et cette semaine on va atteindre les 10.000 tests qui étaient prévus. "On va là où le virus circule le plus pour casser les chaînes de transmission, et c'est efficace.

Il y a eu deux agressions la semaine dernière dans l'académie d'Amiens: à Nogent-sur-Oise et à Laon dans l'Aisne. Des parents s'en sont pris à un instituteur à Laon et à une directrice d'école et à une Atsem dans l'Oise. L'académie a porté plainte dans les deux cas. "Je crois que ça traduit de l'état de nervosité de la société, pour cela il faut mieux accompagner les écoles avec des équipes mobiles de sécurité, tout le lien avec les maires et chacun doit savoir qu'il est soutenu et qu'il n'est pas seul. L'institution doit être présente pour ses enseignants, qui sont des piliers de la République."