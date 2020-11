"Organiser un hommage à Samuel Paty était nécessaire" selon le recteur de l'académie d'Amiens Raphaël Muller

Malgré le contexte sanitaire et sécuritaire particulier lié au reconfinement et au plan vigipirate renforcé, l'hommage à Samuel Paty se tient ce lundi.

La décision a presque été prise à la dernière minute. Les enfants sont rentrés ce matin à 8h (alors que c'était envisagé à 10h). A 11h il y aura une minute de silence en hommage à Samuel Paty, tué après avoir montré une caricature du prophète Mahomet à ses élèves collégiens.

Le temps pédagogique sur les valeurs de la République, sur la liberté d’expression et la laïcité se fera durant le mois de novembre a précise le ministère vendredi soir. "Le travail sur la liberté d'expression ne s'arrête pas aujourd'hui et a vocation à se poursuivre" a précisé ce matin sur France Bleu Picardie le recteur de l'académie d'Amiens Raphaël Muller. "Il est important d'expliquer le sens de cet hommage aux enfants, c'est pour cela qu'on a donné aux professeurs des ressources académiques, nationales pour expliquer et mettre en contexte cette minute de silence c'est important."

J'ai expliqué les raisons des changements, les professeurs savent expliquer et transmettre les valeurs de la République. L'hommage est nécessaire et il y a un contexte sanitaire et de sécurité qui implique ces changements.

Une rentrée qui évolue avec la crise sanitaire

Ce qui évolue c'est le protocole sanitaire qui existait déjà. D'ailleurs les contaminations en milieu scolaire sont limitées. Sur la dernière semaine avant les vacances scolaires on a eu 264 cas positifs d'élèves sur 360 000. 75 personnels sur 35 000. On accentue donc le protocole avec le port du masque obligatoire dès 6 ans et une limitation accrue des brassages des élèves, comme l'étalement de la récréation et de la cantine.