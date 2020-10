Toulouse en zone écarlate : rien ne change dans les collèges et lycées, dit le recteur de l'académie

Un peu plus d'un mois après la rentrée des classes, si particulière cette année, quel premier bilan peut-on dresser ? Les syndicats enseignants et les représentants de parents d'élèves parlent d'une rentrée "chaotique" et "catastrophique". Ce lundi matin, le recteur de l'académie de Toulouse Mostapha Fourar était l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie. Le passage de Toulouse en zone d'alerte maximale n'aura pas d'incidence sur les établissements scolaires, car la situation sanitaire y serait très différente de celles des universités. Il assure aussi ce matin que le maximum a été fait ces dernières semaines pour que les élèves vivent au mieux cette rentrée inédite.

"L'Éducation nationale a réussi quelque chose d'extraordinaire pour cette rentrée." - dit le recteur de l'académie de Toulouse

"Il y a une forte mobilisation de tout le personnel scolaire. L'Éducation nationale a réussi quelque chose d'extraordinaire pour cette rentrée. Il n'y a qu'à comparer avec les autres pays européens. Nous avons respecté à la fois la date de rentrée, et la date des vacances qui vont arriver. Cette mobilisation va continuer aussi à la Toussaint, avec les vacances apprenantes", dit Mostapha Fourar.

L'un des grands sujets d'inquiétude, c'est le niveau des élèves, explique Loïc Saillard, secrétaire général de la FCPE, la fédération des parents d'élèves en Haute-Garonne : "Les retours du terrain que nous avons, ils sont divers. Dans certains cas, on voit que les programmes ont recommencé plein pot sans qu'il y ait cette phase de tests et de réadaptation à l'école".

La réponse de Mostapha Fourar : " Sauf exceptions, je constate moi que ce travail est fait. Les professeurs se sont mobilisés. Il y a eu des tests de niveau, la évaluations nationales. Il y a d'abord un traitement national de ces résultats, avant de redescendre au niveau académique". Les résultats de ces tests doivent être connus après les vacances de la Toussaint.

Une quinzaine de classes fermées sur l'académie à cause du Covid-19

Sur le sujet des manques d'effectifs personnels dans les établissements scolaires, manque de médecins, manque d'infirmiers, le recteur répond : "Nous avons des postes qui ne sont pas pourvus sur notre académie, par manque d'attractivité."

À ce jour, à cause du coronavirus, une quinzaine de classes sont fermées chaque semaine et environ 45 encadrants scolaires sont arrêtés. "C'est beaucoup moins qu'au début de l'année", précise le recteur.