Reforme d'Affelnet : comment a-t-elle modifié la répartition des élèves dans les lycées parisiens ?

Depuis l'an dernier, les élèves de Troisième de l'académie de Paris peuvent candidater dans cinq lycées de leur secteur, situés à 25 minutes maximum de transport de leur domicile. Rien ne les empêche de postuler également dans des lycées plus éloignés, mais ils ne sont alors pas prioritaires.

Les progrès en termes de mixité sociale et scolaire sont déjà visibles, selon le rectorat. Au très élitiste lycée Charlemagne par exemple, le taux d'élèves boursiers est passé de 23% à 28,6% en un an. Cette réforme a également bénéficié aux établissements moins bien réputés, qui ont pu récupérer de bons élèves du secteur, habituellement happés par les lycées les plus côtés. C'est le cas du lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, où le niveau global en Seconde a augmenté depuis la rentrée.

Le retour des bons élèves dans certains lycées de secteur

Jade, 15 ans, est en Seconde. Le lycée Voltaire ne constituait que son sixième choix sur Affelnet, mais avec la réforme, c'est ici qu'elle a été affectée. "A la base, je ne voulais vraiment pas y aller. J'avais des a priori sur ce lycée par rapport à la fréquentation." Pourtant, aujourd'hui, elle compte bien y rester :

Finalement, je suis contente. J'aime bien le lycée et je pense rester les autres années. J'avais des bonnes notes, et je garde une bonne moyenne ici aussi.

Grâce à la nouvelle carte scolaire, et à la réorganisation des secteurs, le lycée Voltaire accueille désormais des élèves du centre de Paris, et non plus seulement du Nord et de l'Est de la capitale. En classe, les choses ont beaucoup changé, témoigne Juliette Kardas, professeure de mathématiques.

J'ai une classe comme j'avais il y a environ 15 ans, très mixte. Ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est qu'on n'avait plus de tête de classe.

"J'avais quelques élèves moyens, qui en travaillent, s'en sortaient, et j'avais beaucoup d'élèves en très grande difficulté", explique-t-elle.

Désormais, elle note une vraie émulation dans sa classe de Seconde. "J'ai un élève qui vient d'un quartier peu privilégié. Il a des difficultés certes, mais vu la tête de classe que j'ai, il s'accroche beaucoup. Il a fait d'énormes progrès au deuxième trimestre, je pense qu'il va réussir."

La mixité créé de l'émulation

En septembre 2021, le lycée Voltaire a accueilli 420 élèves de Seconde, dont environ 150 avaient une moyenne générale supérieure à 15 en fin de Troisième. C'est dix fois plus qu'auparavant.

Selon Christophe Laborde, proviseur du lycée Voltaire, cette nouvelle répartition apporte beaucoup de positif. S'il a fallu un peu de pédagogie au départ auprès des familles les plus favorisées, celles-ci sont restées, et n'ont pas fuit vers l'enseignement privé. "Très peu de nos parents d'élèves sont partis vers le privé, ou on fait des pieds et des mains pour aller ailleurs. Les familles du collège César Franck (IIème arrondissement) qui nous amène désormais le plus d'élèves, sont toutes venues s'inscrire."

Christophe Laborde, proviseur du lycée Voltaire, dans le XIème arrondissement de Paris. © Radio France - Juliette Geay

Vers une réforme de l'entrée à Louis Le Grand et Henri IV

De nouvelles modifications sont à l'étude pour la rentrée prochaine, dont un ajustement des secteurs, mais aussi, petite révolution, l'idée "d'étendre la plateforme" Affelnet, avec des aménagements, pour la sélection des élèves des lycées Henri-IV et Louis-le-Grand venant de Paris, qui se fait pour l'instant sur dossier.

"Notre objectif, c'est surtout qu'il y ait plus de boursiers dans ces lycées", explique Christophe Kerrero, recteur de l'académie de Paris. Aujourd'hui, ils sont 8% à Henri IV, contre près de 24% en moyenne en Seconde, dans les autres lycées de l'académie. "L'idée c'est de faire évoluer le recrutement mais d'y aller par étapes", a toutefois précisé Claire Mazeron, directrice académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de Paris chargée des lycées.