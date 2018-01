Poitiers, France

C'est un souhait de l'Etat : confier l'apprentissage directement aux branches professionnelles plutôt qu'aux Régions, dont c'est la compétence depuis 40 ans.

En Nouvelle Aquitaine, le président de région, Alain Roussset monte au créneau. Il vient de signer avec plus d'une centaine d'acteurs du secteur, un manifeste pour défendre l'apprentissage.

Conséquences en région

Pour lui, cette réforme, telle qu'elle est envisagée pour l'instant, signerait à terme la mort de certaines filières et des CFA consulaires, les Centres de formation des apprentis gérés par les chambres d'agriculture, de l'artisanat et des métiers, et du commerce.

A Poitiers, la Maison de la Formation gérée par la CCi 86 craint pour son avenir. Avec un millier d'alternants par an, le site qui propose des CAp-BEP dans l'hôtellerie-restauration mais aussi des BTS dans d'autres secteurs du commerce et des services est le 2ème plus gros de la Région, en terme numérique. Avec la réforme, il n'aura plus le soutien financier de la Région et ne pourra pas compter sur la taxe professionnelle générée par sa branche de métiers pour financer toutes ses filières actuelles.

Même chose pour le campus des métiers de Chantejeau à St Benoît, qui dépend la chambre des Métiers de la Vienne.

Quelques chiffres

L'apprentissage en Nouvelle Aquitaine, c'est :