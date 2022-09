Réforme de l'école à la maison : les collectifs de parents s'inquiètent

C'est l'une des résultantes de la loi sur le séparatisme. Il est de plus en plus difficile de choisir l'instruction en famille (IEF). Un durcissement de la loi qui inquiètent les collectifs défendant l'école à la maison.

Il y a un peu plus d'un an, en juillet 2021, était voté la loi confortant les principes de la République. Censée lutter contre les séparatismes, elle a eu notamment pour conséquences de compliquer l'instruction en famille (IEF), autrement dit l'école à la maison. Ce mode d'instruction concerne, selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, près de 50.000 enfants.

Si l'on pense au CNED, Centre national d'enseignement à distance, ce n'est pas la seule alternative à l'école. Certains choisissent de repenser entièrement la pédagogique et les manières d'apprendre.

Julie Ricard fait partie du collectif Grandir en Finistère et est maman de 2 enfants, Léo, 9 ans et demi, et Lucas 7 ans et demi. Ils ont toujours été en IEF. Et pour elle, ces restrictions n'ont pas de sens, car la pratique est déjà très encadrée.

De la déclaration à l'autorisation

"On est l'un des pays où c'est le plus encadré", souligne l'ancienne institutrice. Chaque année, Julie Ricard reçoit la visite d'une inspectrice et de deux conseillers pédagogique, "un par enfant". Ils vérifient la progression des enfants dans différents domaines. Pour retracer tout cela, la maman de deux enfants gardent précieusement toutes les traces écrites, regroupent des photos de projets, qu'elle réunit en un dossier. "J'explique en quoi c'est en lien avec le programme". En complément, tous les deux ans la mairie passe pour contrôler le bien-être des enfants.

"Moi je suis pour cet encadrement, c'est très bien, mais on ne devrait pas avoir à demander une autorisation." Auparavant, il suffisait de faire une déclaration, maintenant il faut en effet faire une demande en amont, avec donc une possibilité de refus. "Les familles que nous suivons à IEF Bretagne ont toutes énormément bosser sur leurs dossiers. Au final, elles ont reçu des refus, rédigés de manière générique", déplore Eloïse Lebreton.

Pour les parents qui font l'école à la maison, ces restrictions visent à faire disparaître à terme l'IEF. "Avant, c'était de plein droit. Aujourd'hui, on va devoir tout justifier." Et pour Julie Ricard, cette perte de droit concerne tout le monde, tout le monde peut être amené un jour à déscolariser son enfant. "Il y a de nombreux enfants qui ont des périodes de phobies scolaires, de grandes difficultés, de décrochage."

Les enfants malades et handicapés sont particulièrement concernés par l'IEF, ils présentent près de la moitié des enfants scolarisés à la maison. "C'est l'un des motifs pour lesquels l'IEF est encore accordé, amis ça demande encore aux familles de justifier beaucoup de choses". Une mesure très intrusive pour Julie Ricard.

Un taux de refus très élevé pour cette année 2022-2023

Si les familles dont les enfants étaient déjà en IEF ont majoritairement vu leur demande acceptée pour cette année scolaire, la Coordination pour la liberté d'instruction, un collectif de plusieurs associations, rapporte un taux de refus de 60 % pour les nouvelles demandes. "C'est très problématique dans le cas des fratries", explique Eloïse Lebreton, d’IEF Bretagne dans le Finistère. "On a des familles où la demande a été accepté pour les enfants qui étaient déjà en IEF, mais où cela a été refusé pour le petit dernier." Si de nombreuses familles ont formulé des recours, certaines n'avaient pas eu de réponse à la veille de la rentrée des classes. "C'est pas très rassurant pour des enfants de pas savoir ce qu'ils vont devenir", renchérit Julie Ricard.

De son côté, le ministère de l'Education nationale dément vouloir mettre un terme à l'instruction en famille. Des recours sont encore en cours d'examen. Vendredi 2 septembre, le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye s'est exprimé sur la question sur France Bleu Occitanie. Il a reconnue qu'il existe localement "des variations dans l'acceptation des demandes des familles" et "des académies plus ou moins raides sur le sujet". Il a promis d'encadrer tout cela et d'apporter "des réponses raisonnables aux familles". Il a aussi rappeler que "l'école à la maison est possible, mais (que) c'est une procédure évidemment encadrée, avec des critères qui doivent être respectés. _Et la norme, c'est la scolarisation des enfants à partir de trois ans_".