Réforme des études de médecine : la ministre Frédérique Vidal lance sa concertation à Caen

Par Marie-Jeanne Delepaul, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

La ministre de l'Enseignement supérieur entame ce vendredi en Normandie une tournée des universités, région par région, afin d'adapter à chaque territoire la réforme des études de santé. Le gouvernement souhaite former 20% de médecins en plus et supprimer le concours de première année.