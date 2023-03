Réforme des retraites : à Perpignan, opération blocage au collège La Garrigole

Alors que le projet de réforme des retraites du gouvernement entre dans une nouvelle semaine cruciale , les actions "coup de poing" se poursuivent dans les Pyrénées-Orientales. Après les coupures d'électricité ou le blocage d'axes routiers, l'accès au collège La Garrigole, dans le quartier Saint-Assiscle à Perpignan, est bloqué ce lundi. Une partie de l'équipe enseignante est sur place depuis 6 heures.

"Le gouvernement ne nous laisse pas trop le choix, déplore Consuelo Gimenez, professeure d'espagnol. "Face à cette surdité, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelques chose même si c'est difficile de bloquer un établissement et encore plus un collège avec des élèves mineurs. C'est un blocage "filtrant" : on ne veut mettre personne en danger et on ne veut pas que les parents se sentent pris en otages. Tout en restant dans la légalité, nous voulions quand même pousser notre coup de gueule. Nous ne lâcherons pas et nous ferons tout pour que le gouvernement nous entende enfin".

Les parents ayant été prévenus du blocage la semaine dernière, l'immense majorité des 500 élèves de l'établissement est restée à la maison. L'opération doit durer toute la journée et le collège La Garrigole devrait rouvrir normalement ce mardi.

Selon les syndicats, aucun autre blocage de ce type n'est pour le moment prévu dans les Pyrénées-Orientales cette semaine. En revanche des opérations de tractage auront lieu devant plusieurs établissements avant la journée de mobilisation de mercredi.