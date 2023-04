Réforme des retraites : barrage filtrant au lycée Jean-Moulin à Albertville

Un barrage filtrant a été mis en place ce mardi dès 7h30 au lycée Jean-Moulin à Albertville (Savoie), une nouvelle action pour protester contre la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. "Le lycée n'a pas été bloqué, les cours ont pu se tenir", précise-t-on. Au plus fort de la mobilisation devant les grilles de l'établissement, on a compté jusqu'à 200 élèves, soutenus par l'intersyndicale.

Si les adultes sont fatigués, pas de souci, les jeunes prennent la relève !

"C'est important que les jeunes y participent, parce que l'avenir c'est nous... même si des gens vont dire -on a le temps, ça peut encore changer-, il faut commencer maintenant, que ça n'empire pas, il faut qu'on améliore les choses (...) on a plus rien à perdre, donc là il faut qu'on commence vraiment à manifester, faut qu'on participe tous ! On a l'habitude de dire que la parole, ça aide plus que la violence et les actes, mais là je ne pense pas que ce soit le cas", a expliqué Eni, l'un des manifestants.