Réforme des retraites : dans les collèges des Pays de la Loire, près d'un enseignant sur deux en grève

Première journée de manifestations ce jeudi contre la réforme des retraites, voulue par le gouvernement. Les établissements scolaires sont fortement perturbés dans de nombreuses villes de France, tout comme les transports et beaucoup d'entreprises. Au niveau national, le ministère de l'Education nationale annonce 42,35% d'enseignants en grève dans le primaire et 34,6% dans le secondaire. Les syndicats avancent eux des chiffres bien plus élevés : 70% dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées.

En Pays de la Loire, le rectorat dit enregistrer, en moyenne, 37,7% d'enseignants grévistes dans le premier degré (dans les écoles maternelles et élémentaires) et 38,5% dans le second degré. Dans les collèges de l'académie de Nantes, qui regroupe l'ensemble des départements de la région, ce chiffre monte même à 45,6% de professeurs qui ne sont pas venus travailler ce jeudi. Ils sont 34,7% dans les lycées d'enseignement général de la région, et 21,4% dans les lycées professionnels, toujours selon le rectorat.

En Sarthe, les syndicats annonçaient "60 à 80 écoles" complètement fermées dans le département ce jeudi. Le Snuipp-FSU avançait de son côté "au moins 150 écoles fermées" en Loire-Atlantique.