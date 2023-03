Réforme des retraites : en Gironde, le Snes-FSU appelle à "perturber les épreuves" du baccalauréat

Les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat des 20, 21 et 22 mars 2023 seront-elles perturbées, dans un contexte de grèves contre la réforme des retraites ? "On l'espère", répond ce jeudi sur France Bleu Gironde Arnaud Lacombe, secrétaire départemental du Snes-FSU, le principal syndicat enseignant du secondaire. Il souhaite une "grève de la surveillance pour perturber les épreuves". "On n'appelle pas au blocage, ça ne se décrète pas. On sait bien que dans la culture enseignante, ce sont des choses difficiles à envisager. Mais on couvre les collègues par un préavis".

Mais les revendications dépassent le cadre de la réforme des retraites, assure Arnaud Lacombe. "Depuis septembre, on alerte le gouvernement pour lui expliquer les risques d'une telle épreuve en mars". Le représentant syndical évoque un "taux d'absentéisme qui explose après mars". "On est sur une année qui s'arrête au mois de mars pour une bonne partie des élèves", poursuit-il. Selon lui, placer ces épreuves en juin leur "redonnerait un sens dans leur aspect terminal".

"Pour nous, tout est lié", entre les deux revendications. "Les attaques sur le métier sont à un stade qu'on avait jamais observé depuis 10 ou 15 ans", dit-il, évoquant "la revalorisation tronquée depuis la rentrée" et "la suppression de la technologie en plein mois de janvier". pour les classes de sixième.

