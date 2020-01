Réforme des retraites : grosses perturbations dans les écoles à Brest

C'est une des plus grosses journées de grève qui s'annoncent dans les écoles brestoises : ce vendredi, de nombreux enseignants vont faire grève.

Brest, France

Les parents d'élèves vont devoir s'organiser à Brest ce vendredi en raison de la grève contre la réforme des retraites. Le mouvement connait un regain de mobilisation.

3ème plus grosse journée de grève

A Brest, ce 24 janvier s'annonce comme la troisième plus grosse journée de débrayage des enseignants et du personnel éducatif. 7 cantines sur 10 ne vont pas être assurées le midi. Seules la moitié des activités périscolaires sont maintenues. Quant aux accueils, il n'y en aura qu'un tiers le matin et la moitié le soir.

Un service minimum sera tout de même mis en place pour les enfants dont les enseignants font grève au centre de loisirs municipal Menez Paul de 8h40 à 16h30. Les places vont être limitées prévient la mairie : les inscriptions vont se faire sur place, au moment de l'accueil des enfants.

Certaines crèches sont également impactées. Andésines dans le quartier Kerinogan sera fermée. Trois autres vont ouvrir en retard, vers 8h30 : Arc en Ciel, Emeraudes et Topazes.

Système D pour les parents

Dans les écoles, les parents anticipent en amont de cette nouvelle journée de grève. A la sortie d'un établissement brestois, Gwen se propose spontanément de récupérer à midi la fille de Tom : "je suis une enseignante gréviste, mais je suis solidaire de ceux qui ne peuvent pas se mettre en grève". Elizabeth, une commerçante, tente de s'organiser. "J'essaie de trouver soit d'autres parents plus disponibles, soit des membres de ma famille qui puissent garder les enfants".

Pour certains, ça commence tout de même à être compliqué. "J'ai déjà dû poser deux jours de repos au travail depuis le début des grèves donc ça va raccourcir mes vacances ! lance Nathalie. Un jour, j'ai même dû ramener mon fils au travail. Heureusement que mon patron est compréhensif". Elle voit mal comment s'en sortir dans les prochains mois si le mouvement se poursuit. "Je vais finir par _réfléchir à mettre mon enfant dans le privé_, même si ça coûte cher", déplore-t-elle.