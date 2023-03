Réforme des retraites : les lycéens mobilisés à Cherbourg

Au lendemain d'une double journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites et pour l'égalité homme-femme, ce sont les lycéens qui ont pris le relai de la contestation à Cherbourg ce jeudi matin devant les lycées Tocqueville et Millet. Des poubelles et des barrières ont été déployées devant les grilles de ces établissements et ce sont jusqu'à 150 élèves qui se sont rassemblés devant chacun de ces lycées.

ⓘ Publicité

Si les manifestants dénoncent une réforme des retraites qui devrait les amener à travailler jusqu'à 64 ans, voire plus, en fonction du nombre d'années d'études, les revendications allaient bien au delà de ce seul sujet et traduisent leur inquiétude quand à l'avenir réservé à la jeunesse par le gouvernement.

Perte de foi en les politiques

Parmi les critiques qui reviennent régulièrement, il y a les promesses faites à la jeunesse avant les élections et non tenues ensuite par les politiques. Confrontés au système d'orientation Parcours sup' très décrié et cause d'angoisse pour de nombreux jeunes, les manifestants dénoncent aussi le refus des députés de voter la généralisation du repas à 1 euro pour les étudiants et la précarité à laquelle la jeunesse est confrontée.

Ce jeudi, plusieurs élèves du lycée Grignard comptaient aussi bloquer leur établissement mais en ont été empêchés par la direction de leur établissement. Ils ont finalement prêté main forte à leurs camarades des autres établissements.