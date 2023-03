Réforme des retraites : plusieurs syndicats appellent à la grève pour les épreuves de spécialité du bac

Le ministère de l'Éducation nationale se veut rassurant quant à la tenue des épreuves de spécialité du baccalauréat. Elles sont programmées de lundi 20 à mercredi 22 mars. Le ministère indique qu'il mobilisera "des surveillants supplémentaires". Une annonce faite vendredi 17 mars, au soir, alors que plusieurs syndicats enseignants appellent à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites. Un appel relayé notamment par le SNES-FSU, principal syndicat du secondaire, FO, Sud et la CGT.

ⓘ Publicité

Au lycée Briand de Saint-Nazaire, des enseignants votent la grève

Ainsi, à Saint-Nazaire, au lycée Aristide-Briand, vendredi, quelque 70 personnels se sont retrouvés en assemblée générale et se sont majoritairement prononcés pour suivre ce mouvement. "Cette décision a été difficile, mais s’impose du fait de la surdité du gouvernement après des semaines de grèves et de manifestations" écrivent-ils dans un communiqué, réaffirmant au passage leur opposition à cette nouvelle organisation du bac et à la réforme du lycée. Un courrier, expliquant leur démarche, a dû être adressé aux parents.

Le sentiment de quelques élèves d'un lycée de Rezé

Devant le lycée Notre-Dame de Rezé, les élèves rencontrés vendredi espéraient que les épreuves puissent avoir lieu. Ne leur parlez pas d'un éventuel report. "On est prêt, et ensuite, on pourra passer à autre chose", confie Raphaël, qui précise qu'après, il y aura le grand oral et la philo, et que certains camarades doivent aussi préparer des concours.

Bayani, Rose et Nina passeront elles les spécialités "sciences économiques et sociales" et "histoire-géo, géopolitique et sciences politiques". Elles veulent également vite plancher sur ces épreuves, car, expliquent-elles, les spécialités comptent pour un tiers de la note finale. Elles sauront alors si l'obtention du bac, voire d'une mention, sont en bonne voie.

loading

Et ces notes-là doivent apparaître mi-avril sur Parcoursup. C'est la plateforme où les jeunes enregistrent leur choix pour les futures formations. "Les écoles vont les regarder avant de nous dire oui ou non. Ça ne se joue pas que sur ça, mais c'est important."

Selon le chiffre communiqué par le rectorat de Nantes, dans l'académie, 29.313 élèves sont concernés par ces épreuves de spécialités du bac général et du bac technologique.