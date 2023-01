Réforme des retraites : un prof sur quatre en grève dans les écoles des Pays de La Loire selon le Rectorat

Au plan national, le ministère de l'Éducation avance ce 31 janvier 26.65 % de grévistes dans le premier degré et 25.22 % dans le secondaire. C'est en recul par rapport à ce qu'il avançait le 19 janvier, première journée d'actions intersyndicale et interprofessionnelle contre la réforme des retraites : le ministère parlait alors de 42.35 % de grévistes dans le premier degré et 34.66 % dans le second degré.

Les syndicats annoncent une mobilisation quasi similaire dans le premier degré en Loire-Atlantique et Vendée

En Pays-de-la-Loire, même tendance à la baisse, si on se fie aux éléments transmis par l'académie de Nantes. Elle annonce une grève suivie par 25.8 % des enseignants dans le premier degré, contre 37.7 % le 19 janvier. Dans le second degré - collèges et lycées - il y a ce 31 janvier 28.6 % de grévistes, soit quasiment 10 points de moins qu'il y a une semaine et demie.

De son côté, c'est 60 % de grévistes dans les écoles publiques de Loire-Atlantique, selon le syndicat Snuipp-FSU. Et une centaine d'écoles fermées. "50 % en Vendée, c'est un petit moins que le 19 janvier, mais on constate que les collègues s'organisent pour être finalement toujours nombreux à suivre le mouvement : ceux qui étaient en grève ce mardi ne l'étaient pas forcément le 19", selon Jean-Jacques Bobin, secrétaire de la FSU 85.