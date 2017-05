Réforme des rythmes scolaires : le casse-tête pour les communes du Nord Franche-Comté

Trois ans après la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour toutes les écoles primaires publiques, un décret devrait paraître dans l'été pour autoriser les maires à choisir la formule qu'ils préfèrent dès la rentrée prochaine. La mesure avait été promise par Emmanuel Macron.

Le décret "est attendu par de nombreux maires" affirme Pierre Rey, maire d'Autrechene et président de l'association des maire du Territoire de Belfort'. L'élu explique que "beaucoup de maires entendent beaucoup de parents et d'enseignants nous faire part de la fatigue des enfants". Revenir à la semaine des 4 jours, au lieu des 4 jours et demi actuellement, permettrait ainsi "d'économiser sur le chauffage, sur les transports scolaires, et les enfants retrouveraient un rythme scolaire plus adapté".

Les communes demandent l'avis des enseignants et des parents d'élèves

De nombreux maires du Nord Franche Comté ont lancé ou consultent actuellement les parents d'élèves pour leur demander leur avis. A Giromagny, dans le Territoire de Belfort, la commune devrait revenir aux 4 jours selon l'avis rendu par la commission scolaire élargie de la commune. Montbéliard devrait rester à 4 jours et demi à la rentrée prochaine car le système fonctionne bien selon la maire Marie-Noelle Biguinet. Les communes de Danjoutin, Audincourt, Montenois ou encore Bavilliers sont encore en phase de réflexion. Le maire de Belfort, Damien Meslot, attend encore. Ce farouche opposant de la réforme de 2014 ne veut pas se prononcer avant la publication du décret.

Pas question de revenir sur une telle organisation

Pour Sandrine Claude, présidente de la FCPE de Bourgogne Franche-Comté : "il n'est pas question de revenir sur une telle organisation". La représentante des parents d'élèves de la région s'indigne : "on a demandé aux familles en 2013 de chambouler toute une organisation familiale voire professionnelle pour la réforme des rythmes scolaires. Ce serait quand même dommage de laisser tomber les choses maintenant. Je pense qu'il faut préserver en se donnant les moyens".