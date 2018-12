Mardi noir dans les lycées : au moins 300 manifestants au Mans ce mardi

Au moins 300 personnes manifestent ce mardi au Mans contre la réforme du bac, Parcoursup et le manque de moyens dans les lycées. Le cortège rassemble des lycéens, des collégiens, des enseignants et une poignée de gilets jaunes.

Le Mans, France

Plusieurs centaines de personnes ont rallié l'appel au "mardi noir" dans les lycées ce mardi au Mans : dans le cortège, il y a des lycéens, mais aussi des collégiens, ainsi que des enseignants. Trois syndicats appelaient les profs à la grève ce mardi pour contester les réformes des lycées généraux et professionnels, Parcoursup, et l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Des drapeaux CGT, FSU et Sud sont visibles dans la manifestation, de même que quelques gilets jaunes sur les épaules d'une poignée de participants.

Le cortège parti des lycées Touchard et Yourcenar a rallié Bellevue et Montesquieu avant de redescendre vers la Préfecture, sans incident. Les manifestants se dirigaient ensuite vers le site de Paixhans, qui regroupe l'essentiel des services de l'Etat en Sarthe, et notamment la Direction académique. L'action devrait se poursuivre à l'Université.

Deux jeunes interpellés lundi

La veille, une petite centaine de lycéens avait manifesté déjà dans les rues du Mans, dans le calme, contrairement au défilé de la semaine dernière qui avait été marqué par des vols dans plusieurs commerces. Deux jeunes ont été interpellés en marge du cortège, un garçon et une fille, tous les deux encagoulés. Le Parquet du Mans n'a pas donné suite pour l'instant à notre demande de précisions sur les suites de cette interpellation.