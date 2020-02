Réforme du bac : "Une anxiété perpétuelle" témoigne une élève de Côte-d'Or

Ce mercredi, les enseignants ont manifesté contre la réforme du bac devant le rectorat de Dijon. En Côte-d'Or, 80 élèves du lycée Clos Maire de Beaune ont bloqué les épreuves anticipées prévues par la réforme du bac. Ailleurs, professeurs et élèves demandent l'annulation des épreuves.

Côte-d'Or, France

Des tonnes de vieux manuels scolaires empilés devant le rectorat de Dijon, des profs en couvertures de survie... Hier, les enseignants ont manifesté leur colère contre la réforme du bac. Ils se sont retrouvés à 14 heures devant le rectorat. Une cinquantaine d'enseignants a été reçue directement par la rectrice, qui avait accepté de les rencontrer.

"La rectrice reste sur ses positions, les épreuves auront bien lieu." - Isabelle Cheviet, professeur d'Espagnol.

Lors de cette rencontre, la rectrice a tenté de rassurer les enseignants, explique Isabelle Cheviet, professeur d'Espagnol et syndiquée du SNES : "Elle nous a dit que ça allait prendre du temps, que les choses allaient finir par se mettre en place."

Pourtant, beaucoup enseignants s'opposent fermement à ces épreuves anticipées du bac, fameuses E3C, qui comptent pour 30% de note finale. Selon eux, elles sont "trop stressantes" pour les élèves de première et terminale "qui se sentent évalués en permanence pour le bac". "Dans les lycées de notre académie, les épreuves auront bien lieu partout, mais les enseignants demanderont leur annulation, explique Annick Alix, professeur de philosophie au lycée Eiffel et syndiquée SNFOLC. La plupart des établissement ont écrit une lettre à la rectrice."

80 élèves bloquent le lycée Clos Maire de Beaune

Au moment de passer les épreuves anticipées, fin janvier, les élèves du lycée Clos Maire de Beaune ont décidé de bloquer le lycée. En réaction, le directeur de l'établissement a proposé aux élèves le report des épreuves aux 13 et 14 février, et a transformé la date initiale en épreuve blanche. "Notre directeur a été très compréhensif, confie Rose, une élève de première. Ça nous a laissé plus de temps pour se préparer à l'épreuve."

"C'est une vraie anxiété perpétuelle" - Rose, lycéenne en première

Rose est étudiante en première au lycée. Elle raconte à quel point ces épreuves stressent les élèves : "Sur le principe, la réforme enlève cette contrainte d'être évalué seulement sur une semaine d'épreuves. Mais maintenant le stress est permanent. C'est une anxiété perpétuelle." "On doit se lever à 5 heures du matin pour travailler, pareil en rentrant le soir, et compenser les week-end. On n'est pas préparés à cette réforme, se désole Rose. Ça devient un bourrage de crâne perpétuel."

Mouvement national

Selon une enquête nationale publiée par l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) :