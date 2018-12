Réforme du bac : la carte des enseignements de spécialités dans les lycées de la Loire

Loire, France

C'est l'un des grands changements liés à la réforme du bac : à partir de septembre 2019, les élèves de 1ère (ceux qui passeront le bac nouvelle version en 2021) suivront un tronc d'enseignement commun. Mais ils devront aussi choisir des "enseignements de spécialité" pour composer en bac à la carte.

Huit spécialités dispensées en moyenne par lycée

En théorie, les élèves peuvent faire leur choix parmi douze spécialités mais dans la pratique, la moyenne des propositions dans les lycées tourne plutôt autour de huit.

Les spécialités "mathématiques" ou "physique-chimie" seront dispensées dans les 18 lycées de la Loire. Idem pour l'histoire-géographie, sauf au lycée Etienne Mimard de Saint-Etienne. Dans cet établissement, il n'y aura pas non plus de spécialité "littérature et philosophie" ni de "sciences économiques et sociales". Le lycée Carnot de Roanne est dans le même cas.

Les langues, le parent pauvre

Les spécialités en langues ne sont guère représentées, à l'exception de l'Anglais, dispensé dans tous les établissements ligériens, à l'exception des lycées Jacob Holtzer, à Firminy et Etienne Mimard, à Saint-Etienne. En revanche, les germanistes n'auront pas le choix : seul le lycée Simone Veil de Saint-Priest-en-Jarez dispense la spécialité Allemand. L'italien sera dispensé dans trois lycées et l'espagnol dans quatre.

Du côté des enseignements de "spécialités rares", neuf établissements enseigneront les "sciences de l'ingénieur" ainsi que le "numérique et les sciences informatiques".

Aucun établissement ne propose d'apprendre la danse, les arts du cirque ni les langues et civilisations antiques. Les autres disciplines artistiques seront enseignées en moyenne dans deux établissements du département : à Saint-Etienne mais pas seulement. Pour la musique, les futurs bacheliers pourront aussi aller au lycée Bauregard de Montbrison ; pour le cinéma, ce sera à Charlieu, au lycée Jérémie de la Rue ; pour les arts plastiques, au lycée du Forez, à Feurs et au lycée Jean Puy, à Roanne.