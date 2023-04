Réforme du bac : "les élèves ne s'investissent plus pour le dernier trimestre" déplore le Snes-FSU 31

Quelle fin d'année scolaire pour les élèves de terminale ? Plus de 535.000 lycéens planchaient les 20 et 21 mars derniers sur les épreuves de spécialité du baccalauréat, dont on aura les résultats mi-avril. Nées de la réforme de 2019, elles ont lieu pour la deuxième année. L'an dernier, elles avaient été reportées au mois de mai en raison du Covid-19. Les syndicats enseignants et une large part des lycéens protestent contre ce qui semble démobiliser les élèves et vider de son sens la fin du programme scolaire. Pierre Priouret, professeur de mathématiques au lycée Stéphane Hessel de Toulouse et secrétaire général du Snes-FSU dans l'académie répond à nos questions.

Une "catastrophe pédagogique" selon le Snes-FSU

Le calendrier du nouveau baccalauréat a déjà été dénoncé par les syndicats. "Les élèves auront leurs notes mi-avril et connaitront 75% de leurs résultats au bac, tout ou presque sera joué. L'an dernier on a bien vu que des élèves ne s'investissaient plus alors qu'il reste presque un trimestre", étaye le professeur toulousain. Le Snes-FSU réclame que les épreuves soient terminales (sans contrôle continu), anonymes et conduites en juin. "Les élèves sont en grand stress pendant deux ans à cause du contrôle continu dès le première trimestre de la classe de première", détaille Pierre Priouret. "Les épreuves de spécialité en mars ne servent que de concours d'entrée dans les formations sélectives post-Bac. On n'est plus du tout dans l'esprit du baccalauréat d'avant qui permettait l'accès à l'université pour tous ".

Les enseignants, très mobilisés contre la réforme des retraites au début du mouvement mais beaucoup moins ces dernières semaines (8% de grévistes mardi dernier) n'ont toutefois pas de moyen de pression. La rétention de copies par les enseignants correcteurs, utilisée en 2019, n'est plus possible depuis la dématérialisation de la correction.

Pap Ndiaye, le ministre de l'Education, a affirmé que le bilan de cette session serait fait "le moment venu". Les notes, attendues pour le 12 avril, seront pour la première fois prises en compte par la plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur Parcoursup.