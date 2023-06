Réforme du bac : "Les épreuves devraient se dérouler en fin d'année", pour un représentant Unsa en Gironde

Quatre heures de philosophie sont au programme ce mercredi matin pour quelque 17.000 candidats girondins au baccalauréat général. Une épreuve qui est la première... et la dernière à se dérouler à l'écrit et en même temps pour tous les candidats. Le bac 2023, premier entièrement modulé par la réforme Blanquer de 2019, se passe en effet à 40% au contrôle continu. Et le reste des points se gagne surtout via les épreuves de spécialité , dont les résultats sont déjà tombés. Conséquence, de nombreux élèves sont déjà certains d'obtenir le bac.

Pour autant, "difficile de dire que l'épreuve de philosophie n'a pas d'importance", juge Raphaël Gans, membre du bureau du syndicat Unsa-Education, invité de France Bleu Gironde ce mercredi. "Il y a d'autres enjeux derrière, une mention, ou un challenge personnel", relève-t-il.

En revanche, si au mois de juin, "la pression est moins forte, de ce que j'ai pu constater auprès de mes élèves", au moment des épreuves de spécialité en mars, "le stress était extrêmement important", constate l'enseignant.

"Entre 85 et 95% des élèves sont restés en classe"

Mars, cela signifie "un temps de préparation très condensé", constate Raphaël Gans. "La plupart des organisations syndicales, dont la mienne, ont toujours dit que les épreuves devaient se terminer en fin d'année pour pouvoir faire l'ensemble du programme dans de bonnes conditions", déplore-t-il.

En revanche, alors que beaucoup craignaient donc un absentéisme important dans les dernières semaines de cours , mais "la majorité des élèves sont restés sérieux. Entre 85 et 95% sont restés en classe", comptabilise Raphaël Gans.