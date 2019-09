Réforme du bac : onze spécialités sur douze en Mayenne selon la direction académique

Département Mayenne, France

Les lycéens Mayennais ont accès à presque toutes les nouvelles spécialités du baccalauréat nouvelle version. Les filières ES, S, et L ont disparu, les élèves ont désormais un tronc commun d'enseignements, et doivent choisir trois spécialités parmi douze proposées au niveau national. On en trouve 11 en Mayenne. Les spécialités "de base" sont présentes sur tout le territoire, les spécialités artistiques sont concentrées à Mayenne mais surtout Laval.

Les spécialités les plus classiques disponibles partout...

Les sept spécialités les plus choisies sont présentes dans tous les lycées mayennais sauf au lycée Réaumur de Laval, spécialisé dans les sciences. Partout ailleurs, on peut apprendre les mathématiques, la physique-chimie, une langue et une culture étrangère, ou alors étudier la littérature et la philosophie, les sciences économiques et sociales, les sciences de la vie et de la Terre, ainsi que l'Histoire-géographie et la géopolitique et les sciences politiques.

... les spécialités artistiques disponibles à Laval et Mayenne

Pour les spécialités plus originales, vous pouvez apprendre les arts plastiques et vous initier au cinéma au lycée Lavoisier à Mayenne, faire du théâtre et des arts plastiques au lycée Douanier Rousseau à Laval, apprendre la musique au lycée Ambroise Paré à Laval, et étudier le numérique, les sciences informatiques et les sciences de l'ingénieur au lycée Réaumur à Laval. La spécialité biologie-écologie est étudiée dans les lycées agricoles.

Seule spécialité impossible à trouver dans notre département, les langues et cultures de l'Antiquité. Mais il est possible de prendre option Latin ou Grec dans certains lycées.

"Les lycées de la Mayenne ont bien joué le jeu de la complémentarité, il n'y a pas eu de concurrence entre établissements. Le lycée d'Évron par exemple, lycée rural, offre les sept spécialités les plus classiques. Il est passé de 70 élèves de seconde en 2018 à plus de 110 aujourd'hui", affirme le directeur académique des services de l'Éducation Nationale.