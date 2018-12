Réforme du Bac : Quelles sont les spécialités disponibles dans les lycées landais ?

Landes, France

Terminé les filières L, ES et S, l'année prochaine pour les élèves de première, place à un tronc commun avec moins de matières et plus de spécialités. A partir de septembre 2019, les futurs premières auront 6 matières principales : le Français/Philosophie, l'Histoire-Géographie, l'Enseignement Moral et Civique, Langue Vivante A et Langue Vivante B, Education Physique et Sportive et l'Enseignement Scientifique.

En plus, les lycéens auront trois spécialités à choisir parmi douze d'entre elles : Les Arts, l'Histoire Géographie, la Littérature, les Mathématiques, les Sciences Informatiques, la Physique Chimie, les Sciences de la vie et de la terre, les Sciences de l'ingénieur, les Sciences économiques et sociales, les langues et cultures étrangères et les langues et les cultures de l'antiquité.

Dans les Landes, les élèves auront "potentiellement" le choix

Dans les Landes, la plupart des lycées propose la plupart des spécialités, pour Serge Tauziet, directeur de cabinet à l'inspection d'académie : " Ce qui a prévalu dans la répartition des spécialités c'était de faire en sorte que dans chaque point du territoire landais, il y ait un accès aux différentes spécialités. Ça veut dire que pour les lycées isolés, ( Aire sur l'Adour, Saint-Vincent de Tyrosse et Parentis) ils ont une carte complète. "

Après ça ne signifie pas qu'un lycée proposera toutes les options à la prochaine rentrée . "Après ce sera fait en adéquation entre la demande des élèves et les contraintes d'emploi du temps de chaque lycée" souligne Serge Tauziet.

Voici la liste des spécialités proposées, pour le moment, dans chaque lycée landais

Concernant les lycées publics :

- Lycée Polyvalent Gaston Crampe ( Aire-sur-l'Adour ) : Humanités, littérature et philosophie Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques Sciences économiques et sociales Mathématiques Physique-chimie Sciences de la vie et de la terre Langues, littératures et cultures étrangères Numérique et sciences informatiques Sciences de l'ingénieur Littérature et langues et cultures de l'antiquité Arts plastiques

- Lycée Général Sud des Landes ( Saint-Vincent-de-Tyrosse ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Langues, littératures et cultures étrangères, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur, Littérature et langues et cultures de l'antiquité et Histoire des arts.

- Lycée des métiers Jean Taris ( Peyrehorade ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Langues, littératures et cultures étrangères et Numérique et sciences informatiques.

- Lycée Général Saint-Exupéry ( Parentis-en-Born ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Langues, littératures et cultures étrangères, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur, Littérature et langues et cultures de l'antiquité

Théâtre

- Lycée Général et Technologique Victor Duruy ( Mont-de-Marsan ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Langues, littératures et cultures étrangères, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur, Littérature et langues et cultures de l'antiquité et Arts plastiques

- Lycée Général et Technologique Charles Despiau ( Mont-de-Marsan ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre

Langues, littératures et cultures étrangères, Numérique et sciences informatiques et Littérature et langues et cultures de l'antiquité.

- Lycée Polyvalent de Borda ( Dax ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Langues, littératures et cultures étrangères, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur, Littérature et langues et cultures de l'antiquité et Arts plastiques

- Lycée des Métiers Haroun Tazieff ( Saint-Paul-lès-Dax ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Langues, littératures et cultures étrangères et Sciences de l'ingénieur

Pour les lycées privés :

- Lycée Général et Technologique Saint Jacques de Compostelle ( Dax ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Langues, littératures et cultures étrangères, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur, Littérature et langues et cultures de l'antiquité

- Lycée Générale et Technologique Jean Cassaigne ( Saint-Pierre-du-Mont ) : Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre

Langues, littératures et cultures étrangères, Numérique et sciences informatiques et Littérature et et langues et cultures de l'antiquité

Les futurs élèves de première vont devoir faire 4 choix de spécialités à la fin du second semestre ( en février 2019 ) puis ils en choisiront 3 à la fin du troisième trimestre. C'est à ce moment là seulement que les lycées vont déterminer quels sont les enseignements qu'ils proposeront aux premières.