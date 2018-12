Réforme du bac : quelles spécialités vont choisir les lycéens de l'académie de Limoges ?

Limousin, France

C'est la fin des filières ES, L et S. À partir de la rentrée 2019, les secondes qui vont se tourner vers un baccalauréat général n'auront plus qu'un tronc commun de matières avec au choix trois spécialités. L'académie de Limoges finalise la répartition des matières dans les différents établissements scolaires.

Des spécialités différentes en fonction des lycées

Devant le lycée Léonard-Limosin de Limoges, Mathilde semble complètement perdue : "Je ne sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine, en terminale ou après. Ça nous perd. Au lieu de nous aider, on nage dedans".

À 15 ans, difficile pour elle de choisir trois des sept spécialités que proposera son lycée. Medhi, lui, part avec un train d'avance puisqu'il sait déjà qu'il veut entrer plus tard dans une école de police. Reste que la sélection n'a pas l'air plus simple : "Je pensais prendre ES et du coup je navigue à l'aveugle. J'en ai parlé la dernière fois avec la prof de physique et elle ne savait pas non plus. Elle connaissait juste les spécialités et c'est tout".

Marianne Corrèze, co-secrétaire du syndicat enseignant SNES-FSU reconnait que les professeurs ont des difficultés à aiguiller les élèves : "Nous ne connaissons pas les attentes de Parcoursup. Nous ne connaissons pas non plus les programmes puisqu'ils sont en préparation".

Une carte inégale ?

Le syndicat SNES-FSU craint une inégalité territoriale. "Les lycéens des villes ont une palette à proximité plus importante et plus ouverte que les lycéens dans les zones plus isolées", explique Patrice Arnoux, co-secrétaire académique de SNES-FSU.

À Limoges, à Brive ou dans les autres grandes villes, les attentes risquent malgré tout d'être ralenties par des dérogations parfois difficiles à obtenir.