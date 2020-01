Réforme du bac : un "chaos invraisemblable" pour Willy Pelletier, chercheur à l'UPJV d'Amiens

Sociologue et chercheur à l'UPJV d'Amiens, Willy Pelletier appelle au boycott des épreuves du baccalauréat qui débute ce lundi pour les élèves de première. Des épreuves de contrôle continu qui valent pour 30% de la note finale du bac.

Amiens, France

Dans une tribune récemment signée et intitulée "le bac Blanquer ne passera pas", Willy Pelletier sociologue et enseignant à l'UPJV appelle au boycott des épreuves de contrôle continu pour les classes de première qui débutent ce lundi. Des épreuves de langue vivante, histoire-géo ou mathématiques pour les filières technologiques qui comptent pour 30% de la note finale du bac.

Un chaos invraisemblable dû à l'impréparation du ministère _ Willy Pelletier

Willy Pelletier appelle au boycott de ces épreuves du bac qui se dérouleront en fonction des établissements jusqu'à la fin du mois de février. C'est un "chaos invraisemblable" selon ce sociologue, enseignant à l'UPJV d'Amiens qui déplore un changement dans l’éducation nationale. Les classes de Première et Terminale permettaient "d'apprendre pendant deux années" mais maintenant selon Willy Pelletier, c'est terminé : "sitôt rentré en Première, on va être noté mais sur quoi ? On a rien appris."

Des élèves inégaux devant ces épreuves anticipées

Pour Willy Pelletier, ces épreuves de contrôle continu arrivent trop tôt dans l'année et surtout elles vont créer des "inégalités" entre les élèves issus de milieux aisés ou l'anglais par exemple est "parlé couramment à table" et ceux de milieu plus modeste où ce n'est pas le cas.

Le bac est le premier diplôme universitaire rappelle ce chercheur de l'Université Picardie Jules Verne qui voit dans cette réforme "une rupture d'égalité" et ce sera "dramatique" pour les familles des "milieux populaires".

L'interview de Willy Pelletier est à réécouter ici