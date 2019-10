Réforme du bac : un syndicat demande l'annulation de la session de contrôle continu de janvier

La première session des épreuves communes de contrôle continu au bac, mise en place par Jean-Michel Blanquer dans le cadre de la réforme controversée du baccalauréat, aura-t-elle lieu en janvier 2020 comme prévu ? Le Snes-FSU, premier syndicat dans le secondaire, demande qu'elle soit annulée et dénonce "un niveau inédit d'impréparation".

Le bac nouvelle formule prévoit quatre épreuves écrites et un grand oral en Terminale, comptant pour 60% de la note finale. Les 40% restant de la note sont désormais évalués en contrôle continu. Les bulletins scolaires de la Première et la Terminale comptent pour 10% de la note et les 30% restants correspondent aux épreuves communes de contrôle continu organisées en cours d'année, entre mi-janvier et le mois de mai, sur le modèle des partiels à l’université.

Près de la moitié des lycées ne savent pas comment les sujets vont être choisis selon le Snes-FSU

Selon le Snes-FSU, à trois mois des premiers examens, les enseignants ne savent toujours pas comment ils seront organisés. Le syndicat qui a réalisé une enquête auprès de 981 professeurs entre le 27 septembre et le 7 octobre affirme que dans "74% des lycées, les enseignants ne savent pas comment seront organisées les salles d'examen" et dans 47% des cas, "ils ne savent pas comment les sujets vont être choisis alors qu'on est à trois mois de l'échéance", a expliqué à l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU.

"À ce stade, nous n'avons aucune réponse précise sur le déroulé (de ces épreuves), c'est du jamais vu", a-t-elle insisté appelant le ministère "à revenir à la raison". "Nous demandons l'annulation pure et simple de ces épreuves de janvier, afin de diminuer la pression qui s'exerce sur les professeurs, les élèves et les parents d'élèves."

"C’est un vrai casse-tête à organiser", a confirmé ce mercredi sur franceinfo, Lysiane Gervais, secrétaire générale du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d’établissement.

Une fiche explicative envoyée aux enseignants d'ici la fin de la semaine

Le ministère de l'Éducation nationale a promis d'envoyer d'ici la fin de la semaine une fiche explicative à tous les enseignants. L'histoire, la géographie et les langues sont au programme de cette session. Cependant, les sujets et les dates des examens ne seront pas les mêmes dans tous les établissements. Chaque lycée décidera en piochant dans une "banque nationale de sujets".

"C'est donc une forme très concrète de rupture d'égalité", a commenté la secrétaire générale adjointe du Snes-FSU auprès de l'AFP . Elle redoute que "des élèves estiment que le sujet du lycée voisin a été plus facile que le leur".