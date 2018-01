Le rapport sur la réforme du bac a été remis ce mercredi après-midi au ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Il préconise de réformer le baccalauréat général en le limitant à cinq épreuves finales et un contrôle continu. Le texte de Pierre Mathiot, universitaire et ancien directeur de Sciences Po Lille, s'appuie sur une centaine d'entretiens réalisés avec des acteurs du secteur : syndicats, profs, ou encore parents d'élèves. La réforme serait applicable pour le bac 2021. Le ministre de l'Éducation présentera la réforme le 14 février en conseil des ministres.

Les séries, c'est fini : deux "majeures", cinq épreuves finales

Le texte conseille d'abord de limiter le bac à cinq épreuves finales, français compris. Les séries Littéraire, Économique et social et Scientifique du bac général seraient supprimées. Elles seraient remplacées par des options choisies dès la seconde, qui deviendraient des "majeures" en première et en terminale. Les élèves choisiraient deux disciplines "majeures" dans un menu de neuf ou dix combinaisons possibles (par exemple maths/sciences économiques, maths/physiques ou lettres/langues) et deux disciplines "mineures". L'épreuve de philosophie serait, elle, conservée pour tous les bacheliers. Les épreuves de français continueraient à être passées en classe de première.

Un grand oral passé devant deux professeurs et une personne extérieure

Outre la philosophie, le français et les deux épreuves correspondant aux "majeures" choisies par l'élève, la cinquième épreuve serait un grand oral. Il porterait sur des matières interdisciplinaires, par exemple une majeure et une mineure. Il pourrait être préparé de manière collective, même si l'épreuve resterait individuelle. Deux professeurs du lycée des candidats et une personne extérieure le feraient passer.

Le contrôle continu, 40% de la note

Les 40% de la note finale au bac pourraient être établis par un contrôle continu. Concernant les modalités de ce contrôle continu, Pierre Mathiot propose plusieurs pistes : la première, la prise en compte des notes de première et de terminale, laisse courir le risque d'un bac à valeur inégale, selon le niveau du lycée des élèves.

Deuxième possibilité, les lycéens passeraient des sortes de partiels, avec copies anonymes, qui seraient communs à l'académie, à tout le pays ou bien au lycée. Ces examens auraient lieu à chaque fin de semestre.

La troisième option proposée parle rapport est un mélange entre les deux solutions précédentes.

Finis les trimestres, des semestres comme à la fac

L'année scolaire ne serait plus divisée en trimestres, mais en semestres, comme à l'université.

Le rattrapage, c'est du passé

Le rattrapage, la seconde chance proposée à ceux qui ont obtenu moins de 10 de moyenne mais plus de 8 au bac, serait supprimé. Ce serait désormais l'examen de leurs livrets scolaires qui déterminerait leur réussite ou non à l'examen.