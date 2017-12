Landes, France

C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle : réformer le bac, un examen vieux de 200 ans . Pour compléter la consultation lancée début novembre auprès des enseignants, des représentants de parents d'élèves et des syndicats, le gouvernement veut maintenant recueillir l'avis des lycéens eux-mêmes. Depuis ce mercredi, le ministère de l'Education Nationale invite les jeunes à remplir un questionnaire en ligne : le bac a-t-il encore de la valeur ? Doit-il être réformé pour mieux préparer aux études supérieures ? Doit-il inclure plus d'évaluations orales ? Que pensez-vous de l'idée d'introduire du contrôle continu et ne garder que quatre épreuves écrites ?

Sur le contrôle continu, les avis divergent

A Mont-de-Marsan, les élèves de Terminale du lycée Despiau ne sont pas forcément au courant de l'existence de ce questionnaire. Mais sur la mise en place du contrôle continu, les avis sont partagés : "Si on se plante le jour du bac, et qu'on a le reste pour compenser c'est plus juste !" ,"Moi je pense que c'est une mauvaise idée parce que certains professeurs pourraient booster les notes pour favoriser certains élèves ou les statistiques du lycée...", "Ça me motiverait plus tout au long de l'année au niveau du travail et des contrôles", C'est inégalitaire, avoir son bac aujourd'hui à Henri IV à Paris, ça n'a pas la même valeur que d'avoir son bac à Despiau, à Mont-de-Marsan, alors avec le contrôle continu il y aurait des bacs mieux côtés que d'autres", "Est-ce que ça ne lui donne pas plus de valeur au final ? Pour moi, ça reste le bac et c'est juste symbolique."

France Bleu Gascogne a proposé à Mathis, 17 ans, en Terminale ES de se prêter à l'exercice Copier

Les lycéens peuvent ce questionnaire en ligne jusqu'à mardi prochain, le 19 décembre. Les résultats de cette grande enquête seront dévoilés début 2018, ils permettront de nourrir la concertation pour parvenir à un baccalauréat profondément renouvelé dont la première édition se déroulera en 2021", précise le communiqué du ministère de l'Education Nationale