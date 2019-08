Réforme du lycée : la rentrée sera coûteuse

Rennes, France

La rentrée risque de coûter cher aux parents qui inscrivent leurs enfants en seconde ou en première cette année. En librairie, les manuels à acheter sont tous flambant neufs et révisés en raison de la réforme du lycée entrée en vigueur cette année.

Coup dur pour le budget rentrée

Au moment de l'achat des manuels scolaires, en voyant leur facture, certains parents tombent de haut : les uns doivent débourser 60 euros pour deux manuels d'histoire, les autres 115 euros pour trois livres de langues, certains vont jusqu'à 250 euros d'achat pour se procurer la liste complète demandée par le lycée de leurs enfants. Un manuel neuf coûte entre 25 et 30 euros, et avec la dizaine d'ouvrages nécessaires pour une année, le prix total s'envole... et crève parfois le plafond pour les familles nombreuses avec plusieurs enfants inscrits au lycée.

Fini le marché des livres d'occasion

Cette année, il faut donc oublier les économies sur les livres d'occasion, tant à l'achat qu'à la vente. Les familles qui comptaient sur les bourses aux livres pour revendre leurs manuels des années précédentes devront faire sans. Avec la réforme, les anciens livres sont devenus obsolètes et ne peuvent plus être vendus.

"On se retrouve avec des livres inutilisables sur les bras" - Sophie, mère d'une lycéenne entrant en 1ère.

Sophie, dont la fille entre en 1ère cette année, se retrouve avec des manuels de seconde inutilisables sur les bras : "J'ai trouvé une librairie qui me les reprenait pour la modique somme d'un euro par livre. Bon moi au moins ça me débarrasse, et ils seront redonnés à une association". Une solution que proposent plusieurs librairies mais qui est loin d'équilibrer le budget rentrée des familles. "On aura quand même un manque à gagner important" se désole Sophie.

Pas d'aides de la région Bretagne

C'est la dixième rentrée de Dominique Fredj en tant que responsable de la librairie Le Failler, à Rennes, et il n'a encore jamais connu une telle situation. "On constate que les parents sont décontenancés, donc on essaye de leur expliquer, de les accompagner" explique-t-il, avant d'ajouter que les familles se sentent également un peu abandonnées en l'absence d'aides à l'achat des manuels.

Contrairement à certaines régions comme la Normandie, la région Bretagne n'offre pas d'aides pour alléger le coût des manuels scolaires pour les familles cette année.