Réforme du lycée professionnel : avant la grève de jeudi, un pique-nique revendicatif à Romans

Une journée de grève nationale contre cette réforme est prévue ce jeudi, et une manifestation à Valence devant l'Inspection d'Académie, mais les professeurs du lycée du Dauphiné à Romans ont décidé de se mobiliser dès ce mardi pour sensibiliser le grand public. La réforme prévue par le gouvernement pour la rentrée 2023 prévoit 50% de temps de stage en entreprise en plus pour les élèves des lycées professionnels, soit environ 12 semaines de stage par an pour les Bac Pro contre 8 actuellement.

ⓘ Publicité

C'est du temps en moins pour l'enseignement des matières générales déplore Régis Roussillon, représentant du syndicat SNES-FSU : "un des éléments fondamentaux de la République, c'est d'avoir une école qui donne un accès égal à l'éducation à tous, qui forme des citoyens. On sait que le recrutement des lycées professionnels se fait plutôt dans les classes moyennes et classes populaires. Ce sont des élèves qui ont besoin d'un surcroît de formation en culture générale, en langue etc. Déjà, la réforme Blanquer appelée "transformation de la voie professionnelle" a réduit considérablement les enseignements généraux, et là les stages augmenteraient. La formation des élèves serait déléguée aux entreprises."

Les entreprises sont-elles vraiment intéressées ?

Les enseignants doutent aussi que les élèves trouvent des stages pertinents en nombre suffisant. Jacques Jaudon enseigne en spécialité éco gestion option vente au lycée du Dauphiné : "les entreprises aiment quand même que les élèves soient formés avant d'arriver chez elles. Parce qu'elles n'ont pas la patience, pas les effectifs, et finalement ne les forment pas. Aujourd'hui, nous avions une complémentarité dans l'enseignement qu'on prodiguait. Là, on basculerait vers du travail presque gratuit." Les stages en entreprise seraient payés entre 200 et 500 euros par mois selon l'âge de l'élève.