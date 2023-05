Réforme du lycée professionnel : ce qu'il faut retenir des mesures annoncées par Emmanuel Macron à Saintes

Emmanuel Macron a détaillé ce jeudi sa réforme du lycée professionnel depuis Saintes (Charentes-Maritime). Pour le président de la République, il ne s'agit "pas simplement d'une réforme" mais d'une "cause nationale". "C'est une cause parce que cela concerne un tiers de nos jeunes qui ont eu des difficultés avant", a-t-il plaidé. L'État va investir "un milliard d'euros par an" supplémentaires pour les lycées professionnels, a-t-il annoncé. "On doit aller vers 100% d'insertion professionnelle", a déclaré le chef de l'État.

Accompagné des ministres de l'Éducation nationale Pap Ndiaye, du Travail Olivier Dussopt, qui a conduit la réforme des retraites, et de l'Enseignement professionnel, Carole Grandjean, le chef de l'État a détaillé trois priorités : "la lutte contre le décrochage scolaire, l'amélioration de l'insertion professionnelle et la reconnaissance du travail et de l'engagement du corps enseignant".

Il a rappelé un chiffre "cruel" : au niveau national, seulement 40% des jeunes diplômés des lycées professionnels trouvent un emploi six mois après l'obtention de leur diplôme. Cela concerne "un tiers de nos jeunes et c'est plutôt un tiers de nos jeunes qui ont eu plus de difficultés avant".

Stages rémunérés de 50 à 100 euros par semaine

Emmanuel Macron a confirmé la mise en place d'une gratification pour les lycées stagiaires dès la rentrée prochaine. Chaque lycéen touchera entre 50 et 100 euros par semaine de stage. Cette gratification doit permettre d'augmenter l'attractivité de ces filières techniques. Cela représente entre 300 et 1.200 euros par an et par élève.

Le montant de cette indemnité sera fixé en fonction du niveau du lycéen : il sera rémunéré à hauteur de 50 euros par semaine en seconde, 75 euros en première et 100 euros en terminale, a détaillé le chef de l'Etat. "C'est à la fois une mesure de justice et de mérite (...) C'est reconnaître que c'est un travail qui est demandé aux élèves", a dit Emmanuel Macron.

Des stages plus longs en terminale

Pour l'année de terminale, qui nécessite davantage de "souplesse", "la durée des stages sera augmentée de 50%".

Un "bureau des entreprises"

Le chef de l'État a également annoncé la mise en place d'"un bureau des entreprises dans chaque lycée professionnel" pour garantir un meilleur accompagnement des élèves, et la venue dans ces établissements de "professeurs associés" issus du monde de l'entreprise.

Les filières remaniées

Emmanuel Macron a aussi évoqué la fermeture de certaines filières, sans préciser lesquelles. "Quand on a une filière (...) où il y a très peu de débouchés en emploi, très peu de débouchés en enseignement supérieur, cela veut dire que c'est sans doute une filière qu'il faut fermer", a-t-il relevé. À l'inverse, les secteurs porteurs seront renforcés. La carte des filières sera remaniée d'ici à la fin de l'année.

Le chef de l'État a annoncé que dès la cinquième, des temps dédiés à la découverte des métiers seront mis en place. Les enseignants des lycées professionnels seront "associés tout particulièrement à ce travail".

Augmentation des salaires des professeurs en cas de missions supplémentaires

Emmanuel Macron a confirmé que les professeurs de lycées professionnels seront concernés par le " pacte enseignant ", annoncé fin avril. En cas de missions supplémentaires, les enseignants pourront toucher jusqu'à 7.500 euros bruts annuels, en plus de leur salaire. À condition qu'ils prennent en charge des remplacements de courte durée ou des missions de coordination.

Le chef de l'État a également rappelé la revalorisation salariale des enseignants, sans condition cette fois-ci. Ils toucheront "entre 100 et 230 euros nets par mois, selon leur parcours, dès cette année", a-t-il annoncé.

La visite du président perturbée par les opposants à la réforme des retraites

La venue du président de la République a été perturbée par une coupure de courant pendant une trentaine de minutes dans le lycée professionnel et technologique Bernard Palissy de Saintes. Une action de protestation contre la réforme des retraites.

La coupure n'a pas gêné la table ronde organisée sur place en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la ministre déléguée à la formation professionnelle, car la pièce a été branchée sur un groupe électrogène, comme a pu le constater le journaliste de France Bleu La Rochelle sur place. Seule la cantine a été perturbée par cette coupure de courant.

À 500 mètres du lycée, tenus à distance, environ 500 manifestants se sont rassemblés contre la réforme des retraites, avec des casseroles et des sifflets.