Réforme du lycée professionnel : la CGT Éduc'action 42 redoute des inégalités entre les élèves

Une assemblée générale est prévue à la Bourse du travail de Saint-Étienne ce jeudi à 9 heures, puis un rassemblement à 11 heures devant la préfecture de la Loire à l'appel de la FSU, la CGT Educ'action et Sud. Les syndicats appellent les enseignants des lycées professionnels à faire grève, pour contester la réforme du lycée professionnel souhaitée par le gouvernement.

Nadine Ferapie, co-secrétaire départementale de la CGT Educ'action 42, redoute des inégalités entre les formations et entre les élèves avec cette réforme.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le point noir dans cette réforme pour vous, c'est d'abord la hausse du nombre d'heures de stage en entreprise. Pourquoi c'est un problème alors qu'on est dans une filière professionnelle justement ?

Nadine Ferapie : Alors c'est un problème parce qu'en fait, qui dit hausse d'heures de stage dit forcément baisse du nombre d'heures d'enseignement et notamment le nombre d'heures d'enseignement en atelier. L'élève n'aura pas le temps de tout faire. On n'est pas sur une petite hausse, on est sur 50 % en plus d'heures de stage [..] Il va y avoir différents répercussions. Il va y avoir comme première répercussion, effectivement, certainement des suppressions de postes d'enseignants, mais surtout pour l'élève, il va y avoir différents problèmes qui se posent parce que l'enseignement auquel il a le droit dans le lycée est pas du tout le même que ce qu'il va acquérir par l'expérience, ce qui est aussi important, lors de sa période de stage. Lors de la période de stage, l'employeur, le chef d'entreprise va lui apprendre une technique dont il a besoin pour faire tourner sa boîte, ou deux, quelques unes mais... je remets pas du tout en cause qu'effectivement on apprend des choses importantes en stage et lors de ces périodes de formation, mais par contre, il n'aura pas tout le panel auquel il avait droit lorsqu'il était dans un lycée. Le deuxième problème qui se pose aussi pour l'élève, c'est qu'en fait les élèves ont des difficultés à trouver ces stages. C'est une réalité. Et on est loin d'être égaux lorsqu'on est jeune et qu'on cherche un stage. Il y a des discriminations qui ont été prouvées plusieurs fois, pour les élèves qui sont en apprentissage aussi, ils se heurtent aux mêmes difficultés. Il y a certainement certains publics, certaines populations qui ont plus de difficultés à trouver un stage.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Parce qu'on a moins de réseau, par les parents par exemple ?

Nadine Ferapie : Moins de réseau, parce que peut être certains employeurs sont peut être plus sceptiques sur l'efficacité, par exemple tout bêtement d'une fille dans une filière professionnelle, des choses comme ça. Donc du coup, c'est pas si facile que ça... et ces stages, on se demande nous aussi, en tant qu'enseignant, comment on arriverait à en trouver autant à nos élèves. Après, il va y avoir d'autres problèmes dans cette réforme. Il y a par exemple le problème qui a été soulevé de l'autonomie de l'établissement, c'est à dire que le chef d'établissement ait plus de pouvoir sur ce qui le ce qui va être enseigné ou pas dans son établissement.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Donc il y aurait des différences selon les établissements ?Aujourd'hui, c'est pour tout le monde le même programme, le même fonctionnement ?

Nadine Ferapie : C'est exactement ça qui, à la CGT, nous inquiète. C'est que du coup, on a un cadre national, des heures auxquelles l'élève a droit, qui exploserait et selon l'établissement dans lequel est l'élève, et selon du coup ce que peut fournir l'établissement, les élèves n'auraient pas le même enseignement exactement selon les particularités de leur établissement. Et donc, du coup, on aurait une rupture de cette égalité républicaine qui pour nous à la CGT est super importante, et aussi on sait qu'un élève qui a eu tel diplôme a forcément eu tant d'heures d'atelier, tant d'heures de français etc.

"C'est une réforme qui est brutale"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous préférez cette uniformité, si on comprend bien. Il y a un autre point qui pourtant paraît intéressant dans cette réforme souhaitée par le gouvernement pour les lycées professionnels, c'est de mieux faire coller la formation aux besoins réels des entreprises, que ce soit sur un territoire ou dans une filière. C'est une bonne idée, non à la base ?

Nadine Ferapie : Là, il y a quand même un réel danger à ce qu'il y ait une adéquation parfaite. Il y a déjà une adéquation : bien sûr qu'on ne va pas envoyer les élèves dans des filières ou il n'y a aucune débouchés. Mais qu'il y ait une adéquation parfaite entre les besoins des entreprises et les formations qui sont proposées, il y a un réel danger pour les élèves parce que les besoins des entreprises sont locaux. C'est à dire qu'un élève qui va vivre à Saint-Étienne ne va pas avoir le choix, il ne va pouvoir se former que dans certaines filières où il y aurait des débouchés à Saint-Étienne. Et s'il est amené dans sa vie à déménager, à partir, ça cantonne...

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous avez peur qu'on se ferme des portes ?

Nadine Ferapie : Voilà. Les besoins des entreprises sont aussi souvent assez ponctuels, c'est-à-dire qu'on va former toute une classe d'élèves à certains besoins immédiats. Et ils seront peut-être pas forcément adaptés ces élèves dans dix ans, dans quinze ans. Et ça, c'est un souci aussi pour nous. Nous, à la CGT, on prône l'émancipation des élèves, on pense que l'enseignement est là pour leur donner une ouverture et qu'ils puissent ensuite s'intégrer dans la société, pas seulement dans le monde du travail. Bien sûr, dans le monde du travail, ça en fait partie... mais dans la société, alors on passerait forcément à côté de plein d'heures d'enseignement de français etc. qui sont importantes aussi.

France Bleu Saint-Étienne Loire :Toutes ces inquiétudes, on les entend bien. Pourquoi finalement votre syndicat, la CGT Educ'action, n'a pas souhaité participer au groupe de travail sur cette réforme avec le gouvernement. Il y a plusieurs syndicats qui ont refusé. Mais pourquoi ne pas essayer finalement de construire quelque chose ensemble ?

Nadine Ferapie : Parce que justement sont déjà actés trois points points qui nous font déjà peur. Le premier, vous l'avez dit, c'est cette hausse du nombre d'heures de stage, et donc toutes les répercussions qu'on a vues, notamment pour les élèves qui vont y perdre en qualité de formation. On a l'autonomie de l'établissement qui nous inquiète aussi, comme je vous l'ai dit, parce que du coup, on n'aura plus cette égalité qu'il y avait entre les élèves. Et on a cette adéquation parfaite qui cantonnerait les élèves... Du moment où ces trois points sont actés et qu'on ne peut pas revenir dessus, les discussions pour nous sont juste là pour repousser un petit peu l'échéance et pouvoir gagner du temps pour faire passer la réforme en force en septembre 2023. C'est une réforme qui est brutale. Depuis quelques années, on se heurte comme ça à des réformes brutales. Mais là, vraiment, on nous parle de suppressions de postes à la rentrée de septembre 2023 et même de fermetures d'établissements. En principe, on se laisse beaucoup plus de temps de réflexion et là, ce n'est pas le cas. Et on pense que ces groupes de travail sont juste là pour gagner du temps. C'est pour ça qu'on on est allés expliquer avant pourquoi on se retirait de ces groupes de travail avec d'autres syndicats qui sont avec nous dans l'intersyndicale.